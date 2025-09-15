Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Riszon le-Cijjon
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Riszon le-Cijjon, Izrael

1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Riszon le-Cijjon, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Riszon le-Cijjon, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 200 m²
Rishon Letsion, zwrócony do morza, Blisko do morza i tayelet u podnóża budynku, sklepów i ka…
$3,54M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Riszon le-Cijjon, Izrael

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się