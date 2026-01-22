Willa Tanah Barak

Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji!
Elegancka lokalizacja!
Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości!
Stawka dzienna: + 10% rocznie
obłożenie: + 16% rocznie
Przychody: + 25% rocznie
Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1
minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa
Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych
restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną.
Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych
normy bezpieczeństwa i budowy.
Zapewniamy:
gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna
przetwarzanie i wady ogólne.
Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża
bezpieczny i komfortowy pobyt.
Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i
przestronny salon.
Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi.
Idealny dla biznesu i życia!
Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!