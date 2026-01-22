Willa Tanah Barak

Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji!

Elegancka lokalizacja!

Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości!

Stawka dzienna: + 10% rocznie

obłożenie: + 16% rocznie

Przychody: + 25% rocznie

Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1

minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa

Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych

restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną.

Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych

normy bezpieczeństwa i budowy.

Zapewniamy:

gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna

przetwarzanie i wady ogólne.

Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża

bezpieczny i komfortowy pobyt.

Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i

przestronny salon.

Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi.

Idealny dla biznesu i życia!

Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!