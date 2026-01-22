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Willa Tanah Barak

Canggu, Indonezja
od
$360,000
;
11
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ID: 3711
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasteczko
    Canggu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji!

Elegancka lokalizacja!

Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości!

Stawka dzienna: + 10% rocznie
obłożenie: + 16% rocznie

Przychody: + 25% rocznie

Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1
minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa
Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych
restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną.

Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych
normy bezpieczeństwa i budowy.

Zapewniamy:
gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna
przetwarzanie i wady ogólne.

Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża
bezpieczny i komfortowy pobyt.

Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i
przestronny salon.

Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi.
Idealny dla biznesu i życia!

Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 240.0 – 289.0
Cena za m², USD 1,500 – 1,592
Cena mieszkania, USD 360,000 – 460,000

Lokalizacja na mapie

Canggu, Indonezja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Agencja
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Agencja
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Agencja
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