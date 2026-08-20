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Wille na sprzedaż w Zachodni Kraj Zadunajski, Węgry

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7 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Heviz, Węgry
Willa 6 pokojów
Heviz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten atrakcyjny dom jednorodzinny na 8380 Hévíz łączy w sobie nowoczesny komfort, wysokiej ja…
$474,009
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Willa 6 pokojów w Osli, Węgry
Willa 6 pokojów
Osli, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 225 m²
Opis przedmiotu Na sprzedaż znajduje się węgierska firma (Kft), która posiada działkę parkow…
$3,60M
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Willa 4 pokoi w Farad, Węgry
Willa 4 pokoi
Farad, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
W małej miejscowości Farád, zaledwie 3 minuty jazdy od Csorny i około 35 minut od Győr, odno…
$225,670
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 3 pokoi w Tanakajd, Węgry
Willa 3 pokoi
Tanakajd, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Opis przedmiotu Oferujemy na sprzedaż unikalny dawny młyn, zbudowany w 1889 roku, w miejscow…
$292,667
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Willa 6 pokojów w Zalaegerszegi jaras, Węgry
Willa 6 pokojów
Zalaegerszegi jaras, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 487- hektar nieruchomości jest na sprzedaż w miedzianej hali (północno-zachodnie Węgry),…
$5,03M
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Willa 8 pokojów w Balatongyorok, Węgry
Willa 8 pokojów
Balatongyorok, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy dom z panoramicznym widokiem na balaton z dwoma tarasami!Jeśli marzysz o życiu lub…
$1,45M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Kisbajcs, Węgry
Willa 5 pokojów
Kisbajcs, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom rodzinny na sprzedaż znajduje się w 9062 Kisbajcs w północno-wschodniej części powiatu G…
$405,976
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Parametry nieruchomości w Zachodni Kraj Zadunajski, Węgry

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