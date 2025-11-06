Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Węgry
  3. Budapeszt
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Budapeszt, Węgry

5 obiektów total found
Dom 8 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 8 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Dom 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Well-maintained three-storey family house for sale, in the green residential area of Rákossz…
$539,742
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Detached Family Home with Excellent Location – Budapest, District XVI., Főhadnagy Street …
$528,258
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Dom 7 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 7 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Dom 6 pokojów w Budapeszt, Węgry
Dom 6 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Industrial and Residential Property for Sale – District XVI, Budapest Located just 200 me…
$803,871
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tamna Home
Języki komunikacji
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Budapeszt, Węgry

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się