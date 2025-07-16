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Apart hotel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Batumi, Gruzja
od
$69,120
;
4
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ID: 4364
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    34
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 34.0
Cena za m², USD 2,100
Cena mieszkania, USD 71,400

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 1
Ulica Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34,5 m2, 11 piętro, widok na morze. Wstępna składka w wysokości 10%, czyli 6,089 USD, za 28 miesięcy zostanie wypłacona 30%, tj. Pozostałe 60% jest wypłacane latem 2028 r. Całkowita kwota mieszkania wynosi $60,892.Jest wiele opcji na twój gust
Agencja
Integrated Real Estate Services
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Apart - hotel Alliance Centropolis
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$104,449
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26 obiekty nieruchomości 26
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Rodzaj obiektu
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Agencja
Integrated Real Estate Services
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Integrated Real Estate Services
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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