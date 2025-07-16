Apart hotel Wyndham Grand Residences

Klub rodzinny
Lokalizacja — Gonio!!!
Hotel Wyndham z pełną infrastrukturą dla rodzin,
Dwa przypadki są podzielone na trzy bloki:
1武 ?? blok wyłącznie do życia i relaksu/
2म ?? blok mieszany, który pozwoli właścicielowi przenieść swoją nieruchomość do kierownictwa na okres, na który sam sobie życzy
3 म ?? blok hotel
Apartamenty są sprzedawane pod klucz.
Zaliczka 30%
Rata przez 30 miesięcy.
Płatność według miesiąca / kwartału.
Dostawa pierwszego kwartału 2025 r
Zamknięte terytorium prywatne. Dwa małe
budynki w stylu architektonicznym luksusowej nowoczesności
z terenem krajobrazowym i odkrytym basenem
Usługa all-inclusive. Oprócz posiłków i napojów goście i właściciele będą mieli dostęp do 42 obiektów infrastruktury, które zaspokoją wszelkie potrzeby związane z rekreacją i rozrywką.
Jedyna rezydencja hotelowa w Gruzji, która ma odizolowany blok na pobyt stały.
Kupujesz rezydencję w największym kompleksie hotelowym w zachodniej Gruzji pod elitarną międzynarodową marką — Wyndham Grand Residences.
Pierwszy hotel Batumi z pełną infrastrukturą dla rodzin.
Pełna infrastruktura na 10 000 m2
Zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowej luksusowej marki i luksusowych mieszkań
Obsługiwany przez największego menedżera
firma na świecie — Aimbridge Hospitality
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