Apart hotel Wyndham Grand Residences

Klub rodzinny

Lokalizacja — Gonio!!!

Hotel Wyndham z pełną infrastrukturą dla rodzin,

Dwa przypadki są podzielone na trzy bloki:

1武 ?? blok wyłącznie do życia i relaksu/

2म ?? blok mieszany, który pozwoli właścicielowi przenieść swoją nieruchomość do kierownictwa na okres, na który sam sobie życzy

3 म ?? blok hotel

Apartamenty są sprzedawane pod klucz.

Zaliczka 30%

Rata przez 30 miesięcy.

Płatność według miesiąca / kwartału.

Dostawa pierwszego kwartału 2025 r

Zamknięte terytorium prywatne. Dwa małe

budynki w stylu architektonicznym luksusowej nowoczesności

z terenem krajobrazowym i odkrytym basenem

Usługa all-inclusive. Oprócz posiłków i napojów goście i właściciele będą mieli dostęp do 42 obiektów infrastruktury, które zaspokoją wszelkie potrzeby związane z rekreacją i rozrywką.

Jedyna rezydencja hotelowa w Gruzji, która ma odizolowany blok na pobyt stały.

Kupujesz rezydencję w największym kompleksie hotelowym w zachodniej Gruzji pod elitarną międzynarodową marką — Wyndham Grand Residences.

Pierwszy hotel Batumi z pełną infrastrukturą dla rodzin.

Pełna infrastruktura na 10 000 m2

Zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowej luksusowej marki i luksusowych mieszkań

Obsługiwany przez największego menedżera

firma na świecie — Aimbridge Hospitality

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