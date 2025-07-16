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Apart hotel Wyndham Grand Residences

Batumi, Gruzja
od
$96,200
;
4
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ID: 4030
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

Klub rodzinny

Lokalizacja — Gonio!!!

Hotel Wyndham z pełną infrastrukturą dla rodzin,

Dwa przypadki są podzielone na trzy bloki:

1武 ?? blok wyłącznie do życia i relaksu/

2म ?? blok mieszany, który pozwoli właścicielowi przenieść swoją nieruchomość do kierownictwa na okres, na który sam sobie życzy

3 म ?? blok hotel

Apartamenty są sprzedawane pod klucz.

Zaliczka 30%

Rata przez 30 miesięcy.

Płatność według miesiąca / kwartału.

Dostawa pierwszego kwartału 2025 r

Zamknięte terytorium prywatne. Dwa małe

budynki w stylu architektonicznym luksusowej nowoczesności

z terenem krajobrazowym i odkrytym basenem

Usługa all-inclusive. Oprócz posiłków i napojów goście i właściciele będą mieli dostęp do 42 obiektów infrastruktury, które zaspokoją wszelkie potrzeby związane z rekreacją i rozrywką.

Jedyna rezydencja hotelowa w Gruzji, która ma odizolowany blok na pobyt stały.

Kupujesz rezydencję w największym kompleksie hotelowym w zachodniej Gruzji pod elitarną międzynarodową marką — Wyndham Grand Residences.

Pierwszy hotel Batumi z pełną infrastrukturą dla rodzin.

Pełna infrastruktura na 10 000 m2

Zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowej luksusowej marki i luksusowych mieszkań

Obsługiwany przez największego menedżera

firma na świecie — Aimbridge Hospitality

NAPISZ DO MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I WYBIERAMY PRAWDZIWĄ NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA MA BYĆ ZROZUMIEĆ!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 50.0
Cena za m², USD 2,600
Cena mieszkania, USD 130,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 37.0
Cena za m², USD 2,600
Cena mieszkania, USD 96,200

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
Otium Development
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Deweloper
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