Kompleks mieszkalny Laguna

Kompleks Laguna jest unikalnym projektem na skrzyżowaniu przyrody i miasta!

Nasz nowy projekt znajduje się w wyjątkowej lokalizacji na pierwszej linii Morza Czarnego, otoczony malowniczą naturą Zielonego Przylądka i Ogrodu Botanicznego.

Maksymalny komfort, usługi hotelowe i rozwinięta infrastruktura w kompleksie

Oprócz gładkich linii i kształtów budynku, cel ten jest obsługiwany przez szeroką skalę krajobrazu i odkryte baseny w wewnętrznej przestrzeni kompleksu.

Najwygodniejszy dostęp do morza jest zapewniony, a specjalnie wyposażona plaża sprawi, że wakacje wygodne i niezapomniane.

Ogromny wybór infrastruktury. Usługi 24 / 7. Gatunek Tarasy szerokość 1,5 m i pełne zgazowanie kompleksu

Firma zarządzająca jest lokalnym deweloperem. Weź pełną odpowiedzialność za utrzymanie i wynajem mieszkania. Jednocześnie nie ma ograniczeń w stosowaniu do celów życia i samodostawy.

Średni okres rewanżu mieszkań wynosi 8 lat. PV wynosi tylko 10%.

Dochód z wynajmu mieszkania będzie od 10 do 15% rocznie.

Na przykład naszych poprzednich projektów, wzrost ceny m.kv od początku budowy

przed jego ukończeniem 100 - 145%.

Infrastruktura i usługi:

5 basenów i prywatna plaża.

Jeden basen panoramiczny na dachu, jeden zamknięty wewnątrz. Trzy baseny w ogrodzie.

3 restauracje na terytorium z różnorodną kuchnią.

Dwa barowe lobby i jeden na dachu. Jeden letni bar na plaży.

SPA z różnych usług zdrowotnych i centrum fitness.

Sale konferencyjne wyposażone w mikrofony, ekrany i wszystko niezbędne do spotkań biznesowych.

Biblioteka kawiarni.

Dziecięca strefa odpoczynku.

Bilard,

mini-kino,

kort tenisowy.

Sale konferencyjne.

3 strefy wypoczynkowe.

Pokój medyczny. Apteka.

Rynek marki.

11 wind pasażerskich i 3 wind serwisowych

Dostępne są 24 rundy-zegar usług.

Istnieją różne możliwości planowania! Pisz a my pomożemy ci zarobić!!