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Kompleks mieszkalny Laguna

Batumi, Gruzja
od
$45,800
;
8
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ID: 4006
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Kompleks Laguna jest unikalnym projektem na skrzyżowaniu przyrody i miasta!

Nasz nowy projekt znajduje się w wyjątkowej lokalizacji na pierwszej linii Morza Czarnego, otoczony malowniczą naturą Zielonego Przylądka i Ogrodu Botanicznego.

Maksymalny komfort, usługi hotelowe i rozwinięta infrastruktura w kompleksie

Oprócz gładkich linii i kształtów budynku, cel ten jest obsługiwany przez szeroką skalę krajobrazu i odkryte baseny w wewnętrznej przestrzeni kompleksu.

Najwygodniejszy dostęp do morza jest zapewniony, a specjalnie wyposażona plaża sprawi, że wakacje wygodne i niezapomniane.

Ogromny wybór infrastruktury. Usługi 24 / 7. Gatunek Tarasy szerokość 1,5 m i pełne zgazowanie kompleksu

Firma zarządzająca jest lokalnym deweloperem. Weź pełną odpowiedzialność za utrzymanie i wynajem mieszkania. Jednocześnie nie ma ograniczeń w stosowaniu do celów życia i samodostawy.

Średni okres rewanżu mieszkań wynosi 8 lat. PV wynosi tylko 10%.

Dochód z wynajmu mieszkania będzie od 10 do 15% rocznie.

Na przykład naszych poprzednich projektów, wzrost ceny m.kv od początku budowy

przed jego ukończeniem 100 - 145%.

Infrastruktura i usługi:

5 basenów i prywatna plaża.

Jeden basen panoramiczny na dachu, jeden zamknięty wewnątrz. Trzy baseny w ogrodzie.

3 restauracje na terytorium z różnorodną kuchnią.

Dwa barowe lobby i jeden na dachu. Jeden letni bar na plaży.

SPA z różnych usług zdrowotnych i centrum fitness.

Sale konferencyjne wyposażone w mikrofony, ekrany i wszystko niezbędne do spotkań biznesowych.

Biblioteka kawiarni.

Dziecięca strefa odpoczynku.

Bilard,

mini-kino,

kort tenisowy.

Sale konferencyjne.

3 strefy wypoczynkowe.

Pokój medyczny. Apteka.

Rynek marki.

11 wind pasażerskich i 3 wind serwisowych

Dostępne są 24 rundy-zegar usług.

Istnieją różne możliwości planowania! Pisz a my pomożemy ci zarobić!!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 49.8
Cena za m², USD 1,320
Cena mieszkania, USD 65,723
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 84.5
Cena za m², USD 1,640
Cena mieszkania, USD 138,500
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 35.2 – 36.2
Cena za m², USD 1,301 – 1,380
Cena mieszkania, USD 45,800 – 50,011

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
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