Kompleks mieszkalny Laguna

Kompleks Laguna jest unikalnym projektem na skrzyżowaniu przyrody i miasta!
Nasz nowy projekt znajduje się w wyjątkowej lokalizacji na pierwszej linii Morza Czarnego, otoczony malowniczą naturą Zielonego Przylądka i Ogrodu Botanicznego.
Maksymalny komfort, usługi hotelowe i rozwinięta infrastruktura w kompleksie
Oprócz gładkich linii i kształtów budynku, cel ten jest obsługiwany przez szeroką skalę krajobrazu i odkryte baseny w wewnętrznej przestrzeni kompleksu.
Najwygodniejszy dostęp do morza jest zapewniony, a specjalnie wyposażona plaża sprawi, że wakacje wygodne i niezapomniane.
Ogromny wybór infrastruktury. Usługi 24 / 7. Gatunek Tarasy szerokość 1,5 m i pełne zgazowanie kompleksu
Firma zarządzająca jest lokalnym deweloperem. Weź pełną odpowiedzialność za utrzymanie i wynajem mieszkania. Jednocześnie nie ma ograniczeń w stosowaniu do celów życia i samodostawy.
Średni okres rewanżu mieszkań wynosi 8 lat. PV wynosi tylko 10%.
Dochód z wynajmu mieszkania będzie od 10 do 15% rocznie.
Na przykład naszych poprzednich projektów, wzrost ceny m.kv od początku budowy
przed jego ukończeniem 100 - 145%.
Infrastruktura i usługi:
5 basenów i prywatna plaża.
Jeden basen panoramiczny na dachu, jeden zamknięty wewnątrz. Trzy baseny w ogrodzie.
3 restauracje na terytorium z różnorodną kuchnią.
Dwa barowe lobby i jeden na dachu. Jeden letni bar na plaży.
SPA z różnych usług zdrowotnych i centrum fitness.
Sale konferencyjne wyposażone w mikrofony, ekrany i wszystko niezbędne do spotkań biznesowych.
Biblioteka kawiarni.
Dziecięca strefa odpoczynku.
Bilard,
mini-kino,
kort tenisowy.
Sale konferencyjne.
3 strefy wypoczynkowe.
Pokój medyczny. Apteka.
Rynek marki.
11 wind pasażerskich i 3 wind serwisowych
Dostępne są 24 rundy-zegar usług.
Istnieją różne możliwości planowania! Pisz a my pomożemy ci zarobić!!