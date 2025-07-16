  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkanie w nowym budynku AVLABARI RESIDENCE

Mieszkanie w nowym budynku AVLABARI RESIDENCE

Tbilisi, Gruzja
od
$144,720
VAT
od
$2,700/m²
;
6
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35084
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    vakhtang VI kucha
  • Metro
    Avlabari (~ 400 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

REZYDENCJA AVLABARI Stary Tbilisi 124; Avlabari

Status: W trakcie budowy

Zakończenie: grudzień 2025 r.

Liczba podłóg: 4

Apartamenty: 14

Powierzchnia: 42 m ² - 235 m ²

Cena: Od 2,800 dolarów za m2

Residence AVLABARI znajduje się w samym sercu Starego Tbilisi, w Avlabari, w pobliżu katedry Trójcy Świętej w Tbilisi. Projekt harmonijnie łączy nowoczesne standardy mieszkaniowe z architektonicznym charakterem i historycznym urokiem Old Tbilisi, tworząc charakterystyczne i wyrafinowane środowisko życia.

Kluczowy projekt Cechy Premier Lokalizacja Avlabari jest znany ze swojego bogatego dziedzictwa historycznego i silnego atrakcyjności turystycznej. Jego centralna pozycja sprawia, że jest atrakcyjna zarówno dla mieszkaniowych jak i długoterminowych inwestycji. Boutique- Scale Development Projekt składa się tylko z 14 apartamentów na 4 piętra, zapewniając prywatność, cichą atmosferę i ograniczoną społeczność mieszkalną.

Apartament Odmiana Jednostki wahają się od 42 m ² do 235 m ², oferując opcje odpowiednie do różnych potrzeb inwestycyjnych i stylu życia. Panoramiczny Miasto Widoki Wybrane apartamenty wyposażone są w imponujący panoramiczny widok na Tbilisi, wzmacniając codzienne życie z wyjątkowymi krajobrazami.

Turystyka i krótkoterminowy potencjał wynajmu Ze względu na strategiczne położenie w jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów miasta, projekt jest dobrze dostosowany do krótkoterminowych możliwości wynajmu.

Jakość i bezpieczeństwo budowy Wysokiej jakości materiały budowlane i profesjonalne normy budowlane zapewniają trwałość, bezpieczeństwo i długoterminową wartość.

REZYDENCJA AVLABARI stanowi zrównoważone połączenie lokalizacji, tożsamości architektonicznej i nowoczesnego komfortu w jednej z najbardziej historycznych dzielnic Tbilisi.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku AVLABARI RESIDENCE
Tbilisi, Gruzja
od
$144,720
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się
