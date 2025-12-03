  1. Realting.com
  2. Oman
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Oman

Muhafazat Maskat
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Apartamentowiec The Great Escape Aida Darglobal
Maskat, Oman
od
$233,203
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
The Great Escape to tętniący życiem kompleks mieszkaniowy, składający się z dwóch sugestywnych budynków. Jeden ma 7 pięter, a drugi 9 pięter. Każdy szczegół, od holu wejściowego po sufity o podwójnej wysokości, został zaprojektowany z użyciem najwyższej jakości wykończeń. The Great Escape o…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się