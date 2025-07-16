Mieszkanie w nowym budynku Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza to pięknie zaprojektowany, nowoczesny, najwyższej jakości budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Vake, między ulicami Paliashvili i Mukhadze. Otoczony niskimi budynkami projekt oferuje spokojne, otwarte i spokojne środowisko życia.

Jedną z kluczowych zalet jest jego doskonała lokalizacja - zaledwie dwie minuty spacerem od parku Vake, jednego z największych i najbardziej lubianych terenów rekreacyjnych w Tbilisi. Koncepcja życia XenPremium Zgodnie z filozofią marki Ocean Capital, każdy projekt jest zbudowany wyłącznie z materiałów najwyższej jakości i obiektów. Celem jest stworzenie idealnej równowagi luksusu, komfortu i funkcjonalności, a także zwiększenie ogólnej estetyki i trwałości miasta.

Szczególną uwagę poświęca się: • efektywności energetycznej • izolacji termicznej • budowie przyjaznej dla środowiska Wszystko to przyczynia się do zmniejszenia ogólnego śladu węglowego budynku.

Dostosowanie & usługi Turnkey

Ocean Premium Standard oferuje już wysoki poziom elastyczności, w tym możliwość indywidualnego planowania wewnętrznych układów.

Ponadto firma świadczy w pełni dostosowane usługi, takie jak: • architektura wnętrz • wysokiej jakości renderowanie 3D • usługi renowacyjne • wybór mebli, zakup i instalacja Ocean dba o każdy szczegół - pozwalając właścicielowi po prostu wprowadzić się i poczuć się jak w domu.

Zarządzanie i usługi

Budynek jest zarządzany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając komfort, bezpieczeństwo i wygodę dla mieszkańców. Konserwacja obejmuje: • czyszczenie pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych • pełne utrzymanie wszystkich urządzeń i narzędzi • systemy backupu • 24 / 7 bezpieczeństwo z monitorowaniem wideo audio- • obsługa windy • ogrodnictwo Dodatkowe usługi: • konsjerż • bezpieczeństwo • usługi sprzątania • pomoc medyczna • zamówienia żywności • rezerwacja restauracji • obsługa limuzyny • pomoc techniczna (hydraulika, elektryka, itp.)

Mieszkańcy otrzymują również przejrzyste, kwartalne sprawozdania z wydatków.

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój

Budynek obejmuje zaawansowane materiały i technologie w celu poprawy wydajności i trwałości. Kluczowe cechy to: • inteligentne systemy domu w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła • wysokowydajne materiały do izolacji termicznej • energooszczędne oświetlenie LED w całym budynku • oświetlenie czujników ruchu we wspólnych obszarach • panele słoneczne dla dzielonych pomieszczeń • drzwi i okna z małym szkłem

Standardy rozwoju

Międzynarodowy zespół Ocean Capital przynosi bogate doświadczenie i jest zaangażowany w podniesienie standardów rozwoju w Gruzji. Wszystkie projekty są budowane: • bez kompromisu • zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi • ze szczególnym uwzględnieniem jakości i szczegółów Ten poziom realizacji wyróżnia firmę na rynku lokalnym.

Zaangażowanie i wizja

Ocean Capital zobowiązuje się do realizacji projektów: • na czas • dokładnie zgodnie z obietnicą • z maksymalną satysfakcją klienta Długoterminowa wizja firmy polega na staniu się najbardziej zaufanym deweloperem nieruchomości premium w Gruzji. Dzięki mocnemu wsparciu finansowemu i bezdebetowej strukturze Ocean Capital zapewnia stabilność, niezawodność i stałą jakość w każdym projekcie.