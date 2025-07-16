  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Mieszkanie w nowym budynku Ocean Vake Plaza

Mieszkanie w nowym budynku Ocean Vake Plaza

Tbilisi, Gruzja
od
$400,000
VAT
od
$2,500/m²
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 35055
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Zakaria Paliashvili Street, 102

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Ocean Vake Plaza

Ocean Vake Plaza to pięknie zaprojektowany, nowoczesny, najwyższej jakości budynek mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Vake, między ulicami Paliashvili i Mukhadze. Otoczony niskimi budynkami projekt oferuje spokojne, otwarte i spokojne środowisko życia.

Jedną z kluczowych zalet jest jego doskonała lokalizacja - zaledwie dwie minuty spacerem od parku Vake, jednego z największych i najbardziej lubianych terenów rekreacyjnych w Tbilisi. Koncepcja życia XenPremium Zgodnie z filozofią marki Ocean Capital, każdy projekt jest zbudowany wyłącznie z materiałów najwyższej jakości i obiektów. Celem jest stworzenie idealnej równowagi luksusu, komfortu i funkcjonalności, a także zwiększenie ogólnej estetyki i trwałości miasta.

Szczególną uwagę poświęca się: • efektywności energetycznej • izolacji termicznej • budowie przyjaznej dla środowiska Wszystko to przyczynia się do zmniejszenia ogólnego śladu węglowego budynku.

Uzasadnienie

Dostosowanie & usługi Turnkey

Ocean Premium Standard oferuje już wysoki poziom elastyczności, w tym możliwość indywidualnego planowania wewnętrznych układów.

Ponadto firma świadczy w pełni dostosowane usługi, takie jak: • architektura wnętrz • wysokiej jakości renderowanie 3D • usługi renowacyjne • wybór mebli, zakup i instalacja Ocean dba o każdy szczegół - pozwalając właścicielowi po prostu wprowadzić się i poczuć się jak w domu.

Uzasadnienie

Zarządzanie i usługi

Budynek jest zarządzany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając komfort, bezpieczeństwo i wygodę dla mieszkańców. Konserwacja obejmuje: • czyszczenie pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych • pełne utrzymanie wszystkich urządzeń i narzędzi • systemy backupu • 24 / 7 bezpieczeństwo z monitorowaniem wideo audio- • obsługa windy • ogrodnictwo Dodatkowe usługi: • konsjerż • bezpieczeństwo • usługi sprzątania • pomoc medyczna • zamówienia żywności • rezerwacja restauracji • obsługa limuzyny • pomoc techniczna (hydraulika, elektryka, itp.)

Mieszkańcy otrzymują również przejrzyste, kwartalne sprawozdania z wydatków.

Uzasadnienie

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój

Budynek obejmuje zaawansowane materiały i technologie w celu poprawy wydajności i trwałości. Kluczowe cechy to: • inteligentne systemy domu w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła • wysokowydajne materiały do izolacji termicznej • energooszczędne oświetlenie LED w całym budynku • oświetlenie czujników ruchu we wspólnych obszarach • panele słoneczne dla dzielonych pomieszczeń • drzwi i okna z małym szkłem

Uzasadnienie

Standardy rozwoju

Międzynarodowy zespół Ocean Capital przynosi bogate doświadczenie i jest zaangażowany w podniesienie standardów rozwoju w Gruzji. Wszystkie projekty są budowane: • bez kompromisu • zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi • ze szczególnym uwzględnieniem jakości i szczegółów Ten poziom realizacji wyróżnia firmę na rynku lokalnym.

Uzasadnienie

Zaangażowanie i wizja

Ocean Capital zobowiązuje się do realizacji projektów: • na czas • dokładnie zgodnie z obietnicą • z maksymalną satysfakcją klienta Długoterminowa wizja firmy polega na staniu się najbardziej zaufanym deweloperem nieruchomości premium w Gruzji. Dzięki mocnemu wsparciu finansowemu i bezdebetowej strukturze Ocean Capital zapewnia stabilność, niezawodność i stałą jakość w każdym projekcie.

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Villas Batumi - Gonio
Batumi, Gruzja
od
$119,000
Apartamentowiec South Valley
Tbilisi, Gruzja
od
$45,000
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
od
$268,000
Zespół mieszkaniowy Complex “Petra Sea Resort”
Batumi, Gruzja
od
$1,622
Apartamentowiec White Square Kavtaradze
Tbilisi, Gruzja
od
$100,000
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Ocean Vake Plaza
Tbilisi, Gruzja
od
$400,000
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Surmanidze project
Apartamentowiec Surmanidze project
Batumi, Gruzja
od
$35,000
Liczba kondygnacji 26
Twoja przestrzeń to stylowy, wznoszący się nowy budynek z dużym dziedzińcem i nowoczesnymi apartamentami z efektywnym układem, z którego otwiera się panoramiczny widok na morze i ośrodek Batumi. Nowy budynek znajduje się w obszarze lotniska, przy ulicy Grigola Lortkipanidze 24, pięć minut sp…
Agencja
sisnogroup
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Zespół mieszkaniowy Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Gruzja
od
$330,000
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 286 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Premierowy, strzeżony kompleks mieszkalny, który łączy komfort, trwałość i opłacalne możliwości inwestycyjne. Projekt obejmuje trzypiętrowe kamienice z widokiem na góry, ogrodami prywatnymi (300 m ²), basenami, parkingiem i przestronnymi piwnicami, które można przekształcić w piwnice winiars…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Apartamentowiec White
Batumi, Gruzja
od
$56,950
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 19
🔹Next to wiodący gruziński deweloper realizujący projekty premium na wybrzeżu Morza Czarnego.  🔹Portfolio Next obejmuje kultowe kompleksy mieszkaniowe i biznesowe, 5-gwiazdkowe rezydencje stworzone we współpracy z Radisson Blu i Windham, luksusowe kurorty, aparthotele, wille i centra bizneso…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Gruzja
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
16.07.2025
Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Batumi: jak stworzyć innowacyjny ekoprojekt o wysokiej rentowności
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
12.05.2025
Trendy na rynku nieruchomości w Gruzji: Porównanie cen w Tbilisi i Batumi
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
14.04.2025
Rynek nieruchomości w Gruzji w 2025 roku: analiza wzrostu, inwestycji i rentowności – ekspert
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
24.11.2021
«Ruch turystyczny w Gruzji wzrósł o ponad 200% w ciągu 8 lat». Sprawdziliśmy, dlaczego rynek nieruchomości w Gruzji stał się ostatnio «odkryciem»
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
25.10.2021
Jak stworzyć projekt inwestycyjny swoich marzeń z zyskiem 20% ROI rocznie
Wyświetlić wszystkie publikacje