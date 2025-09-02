Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Francja

Cannes
17
Bordeaux
11
Antibes
13
Francja metropolitalna
285
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 835 m²
Sprzedaż nieruchomości w Vance, znajduje się na wzgórzach z 180 ° widoki na okolicę i morze.…
$10,24M
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Bardzo piękna nowoczesna willa zbudowana w 2014 roku o powierzchni około 2…
$5,80M
Willa 6 pokojów w Saint Raphael, Francja
Willa 6 pokojów
Saint Raphael, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa posiadłość nabrzeża skierowana na południe.Niezwykła właściwość nabrzeża o powierz…
$14,79M
