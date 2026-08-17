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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vendee, Francja

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Les Sables dOlonne
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13 obiektów total found
Zamek 15 pokojów w Impasse des Bouils, Francja
Zamek 15 pokojów
Impasse des Bouils, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 250 m²
Historyczny zamek XVIII wieku - wyjątkowy majątek w doskonałym staniePomiędzy Nantes i La Ro…
$4,92M
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 98 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$429,907
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 114 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$470,574
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 114 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$470,574
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 98 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$429,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$267,240
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TekceTekce
Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$412,478
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 98 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$429,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$347,411
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 114 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$470,574
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$267,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$347,411
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Willa w Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Willa
Saint Gilles Croix de Vie, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 98 m²
Aby osiedlić się tam oznacza zapewnienie komfortu nowej i funkcjonalnej obudowy, która spełn…
$429,907
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Typy nieruchomości w Vendee.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Vendee, Francja

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