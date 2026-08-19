Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Pireneje Atlantyckie
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pireneje Atlantyckie, Francja

;
Pau
50
Bajonna
20
Anglet
13
70 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$365,421
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$441,410
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$590,638
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 4 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$573,868
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$442,223
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 21 m²
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$487,073
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Apartments
$396,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$450,124
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$441,642
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$396,676
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$431,650
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Piętro 2
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$354,151
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$636,379
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Apartments
$471,736
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Apartments
$545,517
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$664,962
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$468,947
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$549,003
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$580,956
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Apartments
$386,335
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4
Apartments
$533,898
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$531,574
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1
Apartments
$601,870
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Apartments
$482,193
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 28 m²
$580,258
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$462,789
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Pau, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Pau, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$261,779
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2
Po, stolica Bearn, jest dynamicznym i atrakcyjnym miastem. Położony na lądzie i nad morzem, …
$425,840
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pau, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Pau, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3
Apartments
$502,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$425,259
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Pireneje Atlantyckie.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Pireneje Atlantyckie, Francja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się