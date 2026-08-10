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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bajonna, Francja

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Anglet
13
20 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$576,114
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Mieszkanie 4 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2
Apartments
$555,394
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Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2
Apartments
$449,660
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$547,066
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Mieszkanie 4 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1
Apartments
$601,870
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Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Apartments
$434,749
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Mieszkanie 4 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 99 m²
Piętro 2
Apartments
$649,508
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$554,813
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Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2
Apartments
$471,736
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Mieszkanie 3 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Apartments
$425,259
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Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
Apartments
$454,113
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$553,845
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$551,908
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Mieszkanie 4 pokoi w Bajonna, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bajonna, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1
Apartments
$496,136
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$580,956
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Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 60 m²
Apartments
$386,335
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$549,003
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Mieszkanie 4 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Apartments
$590,638
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Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Apartments
$396,018
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Mieszkanie 3 pokoi w Anglet, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Anglet, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Apartments
$482,193
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Typy nieruchomości w Bajonna.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Bajonna, Francja

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