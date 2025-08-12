Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Pole golfowe

Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Cannes
44
Antibes
95
Nicea
580
Grasse
569
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cannes, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/10
Rezydencja w Kalifornii obejmuje luksusowy obszar z parkiem, basenem i klubem golfowym. Do m…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się