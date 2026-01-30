Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Grasse
4
Penthouse Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Penthouse w Avenue Camille Blanc, Francja
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament z tarasem na dachu i widokiem na morze panoramiczneOferujemy rzadkie lu…
$9,90M
Zostaw prośbę
Penthouse w Cannes, Francja
Penthouse
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
Sztuka życia między niebem a morzem - wyjątkowy apartament w CannesSą rezydencje, które nie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Antibes, Francja
Penthouse 4 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Piętro 7/7
Wielka premiera wyjątkowej nowej rezydencji w Juan- les- Pins, która zostanie sfinalizowana …
$1,30M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Penthouse 4 pokoi w Cannes, Francja
Penthouse 4 pokoi
Cannes, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 6/6
Bardzo ładne mieszkanie na Croisette, piękny widok na morze, przecinające wschód-zachód, a z…
$3,24M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Antibes, Francja
Penthouse 3 pokoi
Antibes, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 7/7
Wielka premiera wyjątkowej nowej rezydencji w Juan- les- Pins, która zostanie sfinalizowana …
$1,62M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się