Zezwolenie na pobyt w Francja

Informacje o programie imigracyjnym

Francuski Tech Founder Talent Visa jest programem dla przedsiębiorców, ekspertów i specjalistów z silnym doświadczeniem zawodowym, którzy planują stworzyć i rozwijać innowacyjny projekt we Francji.

Program jest w kategorii talent Passeport Talent / carte i pozwala na uzyskanie zezwolenia na pobyt do czterech lat dla głównego wnioskodawcy i jego członków rodziny.

Głównym warunkiem jest istnienie innowacyjnego projektu gospodarczego, który zostanie wdrożony we Francji i zostanie wcześniej uznany przez państwo francuskie lub upoważniony organ publiczny.

EU Unlockr specjalizuje się w eskortowaniu wnioskodawców do francuskich programów imigracyjnych od 2021 r. Firma pomaga ocenić profil zawodowy wnioskodawcy, opracować i dostosować projekt, przygotować dokumenty, uzyskać niezbędne uznanie i przejść procedurę wydawania wizy i karty pobytowej.

Koszt obejmuje kompleksowe wsparcie programu. Zakup nieruchomości i stała inwestycja w wysokości 300,000 EUR dla tej kategorii zezwolenia na pobyt nie są wymagane.