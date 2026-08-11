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Zezwolenie na pobyt w Francja

Francja Francja
Termin odbioru: od 5 miesięcy
Koszty: od
$17,126
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Zezwolenie na pobyt w Francja
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Francuski Tech Founder Talent Visa jest programem dla przedsiębiorców, ekspertów i specjalistów z silnym doświadczeniem zawodowym, którzy planują stworzyć i rozwijać innowacyjny projekt we Francji.

Program jest w kategorii talent Passeport Talent / carte i pozwala na uzyskanie zezwolenia na pobyt do czterech lat dla głównego wnioskodawcy i jego członków rodziny.

Głównym warunkiem jest istnienie innowacyjnego projektu gospodarczego, który zostanie wdrożony we Francji i zostanie wcześniej uznany przez państwo francuskie lub upoważniony organ publiczny.

EU Unlockr specjalizuje się w eskortowaniu wnioskodawców do francuskich programów imigracyjnych od 2021 r. Firma pomaga ocenić profil zawodowy wnioskodawcy, opracować i dostosować projekt, przygotować dokumenty, uzyskać niezbędne uznanie i przejść procedurę wydawania wizy i karty pobytowej.

Koszt obejmuje kompleksowe wsparcie programu. Zakup nieruchomości i stała inwestycja w wysokości 300,000 EUR dla tej kategorii zezwolenia na pobyt nie są wymagane.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 5 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$17,126
Czas trwania
Czas trwania
48 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Francja
Francja Francja
od
$17,126
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Konsultant imigracyjny
Eu-Unlockr
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Eu-Unlockr
Języki komunikacji
English, Русский