Zezwolenie na pobyt w Francja

Witamy w EU Unlockr
Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.
Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.
Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.
92%.
Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.
Każdy klient. Niezależnie od celu:
French Tech Founder Talent Visa - doskonały program dla przedsiębiorców i wykwalifikowanych pracowników
specjaliści (inżynierowie, specjaliści IT, finansiści itp.) planujący uruchomienie innowacyjnego
projekt we Francji. Jeśli nie masz własnego projektu, nasz zespół wybierze i opracuje dla Ciebie.
Kompletne rozwiązanie, które spełnia wymagania profilu i programu. W przeciwieństwie do programu.
"Talent - zezwolenie na pobyt poprzez otwarcie działalności gospodarczej", nie jest wymagana inwestycja początkowa - wystarczy
Innowacyjny projekt zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Gospodarki.
Kluczowe korzyści