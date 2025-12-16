Zezwolenie na pobyt w Francja

  1. Realting.com
Francja Francja
Termin odbioru: od 5 miesięcy
Koszty: od
$17,625
;
Informacje o programie imigracyjnym

Witamy w EU Unlockr
Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.
Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.
Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.
92%.
Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.
Każdy klient. Niezależnie od celu:

French Tech Founder Talent Visa - doskonały program dla przedsiębiorców i wykwalifikowanych pracowników
specjaliści (inżynierowie, specjaliści IT, finansiści itp.) planujący uruchomienie innowacyjnego
projekt we Francji. Jeśli nie masz własnego projektu, nasz zespół wybierze i opracuje dla Ciebie.
Kompletne rozwiązanie, które spełnia wymagania profilu i programu. W przeciwieństwie do programu.
"Talent - zezwolenie na pobyt poprzez otwarcie działalności gospodarczej", nie jest wymagana inwestycja początkowa - wystarczy
Innowacyjny projekt zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Gospodarki.


Kluczowe korzyści

  • Zezwolenie na pobyt do 4 lat dla całej rodziny (małżonek ma prawo do pracy, dzieci mają dostęp
  • do wolnych szkół).
  • Nie ma wymogów dotyczących inwestycji początkowej.
  • Przyspieszony przegląd: Wstępne zatwierdzenie jest możliwe w ciągu 1 miesiąca.
  • Pełny dostęp do opieki zdrowotnej, bankowości i świadczeń społecznych.
  • Możesz ubiegać się o obywatelstwo francuskie w ciągu 5 lat.
od 5 miesięcy
od
$17,625
48 miesięcy
od
$17,625
