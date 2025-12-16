Zezwolenie na pobyt w Francja

Informacje o programie imigracyjnym

Witamy w EU Unlockr

Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.

Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.

Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.

92%.

Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.

Każdy klient. Niezależnie od celu:

French Tech Founder Talent Visa - doskonały program dla przedsiębiorców i wykwalifikowanych pracowników

specjaliści (inżynierowie, specjaliści IT, finansiści itp.) planujący uruchomienie innowacyjnego

projekt we Francji. Jeśli nie masz własnego projektu, nasz zespół wybierze i opracuje dla Ciebie.

Kompletne rozwiązanie, które spełnia wymagania profilu i programu. W przeciwieństwie do programu.

"Talent - zezwolenie na pobyt poprzez otwarcie działalności gospodarczej", nie jest wymagana inwestycja początkowa - wystarczy

Innowacyjny projekt zatwierdzony przez francuskie Ministerstwo Gospodarki.



Kluczowe korzyści