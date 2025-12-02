Zezwolenie na pobyt w Francja

Informacje o programie imigracyjnym

Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.

Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.

Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.

92%.

Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.

Każdy klient. Niezależnie od celu:

Program ten przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć własną firmę we Francji.

Zapewnia on zezwolenie na pobyt długoterminowy (do 4 lat) oraz jasną drogę do uzyskania francuskiego.

obywatelstwo za 5 lat. Unijny Unlockr zapewnia pełne wsparcie - z rozwoju idei biznesu

oraz biznesplan przed rejestracją firmy i otwarciem konta.

Kluczowe korzyści

Dostęp do bezpłatnej edukacji.

Dostęp do opieki zdrowotnej, bankowości i świadczeń społecznych.

Prosta procedura przedłużenia zezwolenia na pobyt.

Możesz ubiegać się o obywatelstwo francuskie w ciągu 5 lat.

Usługa Turnkey: rejestracja firmy, otwarcie profesjonalnych i osobistych kont bankowych.

Główna siedziba Unlockr UE znajduje się w Paryżu, a niektórzy specjaliści są w Rosji.

Zapewnia wygodne i zrozumiałe wsparcie dla lokalnych klientów. Nasz wielojęzyczny

Zespół towarzyszy Państwu na każdym etapie - od pierwszych konsultacji po udaną relokację.