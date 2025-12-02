  1. Realting.com
Zezwolenie na pobyt w Francja

Francja Francja
Termin odbioru: od 5 miesięcy
Koszty: od
$19,725
;
Zezwolenie na pobyt w Francja
Zezwolenie na pobyt
Informacje o programie imigracyjnym

Witamy w EU Unlockr
Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.
Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.
Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.
92%.
Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.
Każdy klient. Niezależnie od celu:

Program ten przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć własną firmę we Francji.
Zapewnia on zezwolenie na pobyt długoterminowy (do 4 lat) oraz jasną drogę do uzyskania francuskiego.
obywatelstwo za 5 lat. Unijny Unlockr zapewnia pełne wsparcie - z rozwoju idei biznesu
oraz biznesplan przed rejestracją firmy i otwarciem konta.

Kluczowe korzyści

  • Dostęp do bezpłatnej edukacji.
  • Dostęp do opieki zdrowotnej, bankowości i świadczeń społecznych.
  • Prosta procedura przedłużenia zezwolenia na pobyt.
  • Możesz ubiegać się o obywatelstwo francuskie w ciągu 5 lat.
  • Usługa Turnkey: rejestracja firmy, otwarcie profesjonalnych i osobistych kont bankowych.

Główna siedziba Unlockr UE znajduje się w Paryżu, a niektórzy specjaliści są w Rosji.
Zapewnia wygodne i zrozumiałe wsparcie dla lokalnych klientów. Nasz wielojęzyczny
Zespół towarzyszy Państwu na każdym etapie - od pierwszych konsultacji po udaną relokację.

 

