Zezwolenie na pobyt w Francja

Witamy w EU Unlockr
Od 2021 r. UE Unlockr jest uznanym ekspertem w towarzystwie rodzin i przedsiębiorców.
Inwestorzy poszukujący bezpiecznego i przejrzystego sposobu uzyskania zezwolenia na pobyt we Francji.
Jesteśmy firmą w pełni wyspecjalizowaną we Francji, z sukcesem naszych programów.
92%.
Nasze rozwiązania to usługi pod klucz, pełna przejrzystość i indywidualne podejście.
Każdy klient. Niezależnie od celu:
Program ten przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć własną firmę we Francji.
Zapewnia on zezwolenie na pobyt długoterminowy (do 4 lat) oraz jasną drogę do uzyskania francuskiego.
obywatelstwo za 5 lat. Unijny Unlockr zapewnia pełne wsparcie - z rozwoju idei biznesu
oraz biznesplan przed rejestracją firmy i otwarciem konta.
Kluczowe korzyści
Główna siedziba Unlockr UE znajduje się w Paryżu, a niektórzy specjaliści są w Rosji.
Zapewnia wygodne i zrozumiałe wsparcie dla lokalnych klientów. Nasz wielojęzyczny
Zespół towarzyszy Państwu na każdym etapie - od pierwszych konsultacji po udaną relokację.