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Nowe budynki na sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt)

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Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
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Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
od
$50 417
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
1 obiekt nieruchomości 1
Z dumą prezentujemy Państwu nasz nowy projekt resortowy Storia Del Mare, jeden z najbardziej luksusowych projektów w centrum Hurghady. Projekt Storia Del Mare został opracowany przez Castello. Projekt posiada deptak nad brzegiem morza, pokoje z widokiem na morze i panoramicznym widokie…
Deweloper
castello
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Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Zespół mieszkaniowy Mark Resort
Hurghada, Egipt
od
$38 946
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Mark Resort to nowoczesny ośrodek mieszkalny położony w samym sercu Al Kawther, Hurghada, bezpośrednio na Airport Road, oferujący połączenie nowoczesnego designu, resort-style obiektów i doskonałą centralną lokalizację.Rozprzestrzenianie się na powierzchni około 7500 m ² oferuje różnorodną k…
Agencja
Forsa Real Estate
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Agencja
Forsa Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Zespół mieszkaniowy Veranda Sahl Hasheesh
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$114 460
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Veranda Sahl Hasheesh to ośrodek mieszkalny położony w Sahl Hasheesh na wybrzeżu Morza Czerwonego Egiptu, oferujący wybór studio, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty, penthouses i willeObecne wydanie obejmuje różne strefy mieszkalne i konfiguracje jednostek, w tym typowe apartamenty, jed…
Agencja
Forsa Real Estate
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
IresIres
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Lavanda Beach Resort
Gamsha, Egipt
od
$63 414
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Lavanda Beach Resort to przybrzeżne osiedle mieszkalne położone w Al Ahyaa, jednym z szybko rozwijających się terenów mieszkalnych i turystycznych Hurghady na Morzu Czerwonym.Ośrodek znajduje się w strategicznej lokalizacji około 15 km na północ od centrum miasta Hurghada i około 20 km od mi…
Agencja
Forsa Real Estate
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Agencja
Forsa Real Estate
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Zespół mieszkaniowy Marvento Beach Resort
Hurghada, Egipt
od
$57 041
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Marvento Beach Resort to nowoczesny rozwój plaży przez Emperor Developments, strategicznie położony w Al Ahyaa, Hurghada, zaledwie kilka minut od El Gouna.Ośrodek ten został starannie zaprojektowany w ok. 30 000 m ², przy czym zaledwie 20% przeznaczono na budynki i ok. 80% na tereny krajobra…
Agencja
Forsa Real Estate
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cala
Apartamentowiec Cala
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
od
$136 045
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 103–150 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym sercu Cala, Sahl Hasheesh. Doskonałe połączenie nowoczesnej elegancji z nadmorskim urokiem, ta nieruchomość oferuje ekskluzywne rekolekcje zaledwie kilka kroków od najczystszych plaż Egiptu.✨Najważniejs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
103.0
166 070
Mieszkanie 2 pokoi
112.0 – 121.7
164 421 – 201 255
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
236 158
Deweloper
capital link developments
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Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Zespół mieszkaniowy Athena Resort
Hurghada, Egipt
od
$62 533
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 34–56 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Athena Resort jest premium rozwoju mieszkalnego i wakacyjnego w Al Ahyaa, Hurghada, inspirowane ponadczasową grecką architekturą i zaprojektowane do nowoczesnego życia na Morzu Czerwonym.Projekt, opracowany przez Al Arabia Development, obejmuje około 15 000 mkw, przy czym tylko 20% dotyczy b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 56.0
91 251 – 117 623
Kawalerka
34.0 – 49.0
67 213 – 102 920
Agencja
Forsa Real Estate
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Agencja
Forsa Real Estate
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English
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Pokaż wszystko Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Apartamentowiec One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurghada, Egipt
od
$33 165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 40–62 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Platinum Resort Zintegrowany kompleks przestrzeni mieszkalnych i handlowych, zapewniając wszystko, czego potrzebujesz, aby uciec i cieszyć się rekolekcją, przez cały rok.Minuty z dala od centrum, z udogodnieniami, które zapewniają nigdy nie trzeba przerywać czas, zaprojektowany przez profesj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 62.0
25 415 – 27 072
Mieszkanie 2 pokoi
55.0
51 344
Agencja
Hurghadians Property
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Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Pokaż wszystko Rezydencja La Bella Resort
Rezydencja La Bella Resort
Hurghada, Egipt
od
$32 022
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 46–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
La Bella Przewodniczący Resort Hurghada to nowy i inspirujący projekt. Składa się łącznie z 149 jednostek, a jednostki zaczynają się od 30m2 do 160m2.Położony w samym sercu hurghady na promenadzie w Mamsha będzie leżał szereg jeden-, dwa i trzy sypialnie z widokiem na Morze Czerwone. Ze wszy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 64.0
37 376 – 71 497
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 93.0
77 629 – 86 350
Mieszkanie 3 pokoi
128.0
120 891 – 121 066
Agencja
Hurghadians Property
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Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Zespół mieszkaniowy Storia Del Mare
Hurghada, Egipt
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Marzenia mogą stać się rzeczywistością z Castello.Nasza Storia Del Projekt Mare znajduje się na pierwszej linii brzegowej z prywatną plażą, bezpieczeństwa obiektu 24 godziny.Monitoring wideo, salony spa, siłownia, restauracje, parking i więcej.Mamy kompilację 95% apartamentów z widokiem na m…
Deweloper
castello
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