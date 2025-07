Mountainview Ras El Hekma, Egipt

O projekcie: Lyv by Caesar to kurortowa społeczność o powierzchni 206 akrów w Ras El Hekma, oferująca śródziemnomorski styl życia nad morzem. Z 400 metrami plaży, spokojnym otoczeniem i piękną przyrodą, to idealne miejsce na relaks, sporty wodne i rodzinne wakacje. Kluczowe informacje: …