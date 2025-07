Mieszkanie w nowym budynku EG-125 Lyv by Caesar is a 206-acre resort community in Ras El Hekma

O projekcie:

Lyv by Caesar to kurortowa społeczność o powierzchni 206 akrów w Ras El Hekma, oferująca śródziemnomorski styl życia nad morzem. Z 400 metrami plaży, spokojnym otoczeniem i piękną przyrodą, to idealne miejsce na relaks, sporty wodne i rodzinne wakacje.

Kluczowe informacje:

206-akrowa zamknięta społeczność z 400 m plaży

Lokalizacja: KM 200 w Ras El Hekma, Północne Wybrzeże

Otoczenie przyrody, raf koralowych i morskiej bryzy

Idealne do wypoczynku, sportów wodnych i rodzinnych wypadów

Dostępne typy mieszkań:

Lyv oferuje luksusowe domy i wille zaprojektowane z myślą o rodzinach, rozrywce i komforcie nad morzem.

Domek z 2 sypialniami

Domek z 3 sypialniami

Szeregowiec z 3 sypialniami +R

Lokalizacja:

Idealna lokalizacja na Północnym Wybrzeżu Egiptu z szybkim dostępem do najważniejszych miejsc.

400 m piaszczystej plaży

KM 200 Ras El Hekma

1 minuta od Mountain View Ras El Hekma

1 minuta od Caesar Bay

3 godziny jazdy z Kairu

Udogodnienia:

Lyv zapewnia kompleksowe wrażenia z pobytu w luksusowym kurorcie:

75 000 m² laguny, basenów i wodnych atrakcji

Restauracja i bar plażowy ESCĀ

Hotel butikowy, siłownia, spa, sky lounge

Dzielnica handlowa z kawiarniami i restauracjami

Plac zabaw i strefa dziecięca

Mini laguny, zielone doliny i ścieżki spacerowe

Wi-Fi, sprzątanie, monitoring, systemy przeciwpożarowe

Plan płatności:

Lyv oferuje gotowe do zamieszkania domki bez wpłaty własnej przez 10 lat. Dla domów jednorodzinnych: 2,5 % przez 12 lat i jednorazowa wpłata 5 % po 3 latach.

O nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z certyfikowanymi deweloperami na całym świecie.