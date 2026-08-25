Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Higuey
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Higuey, Dominikana

;
Punta Cana
39
Bavaro
6
Veron
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
75 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
El proyecto llega como una oportunidad única para marcar un antes y un después en uno de los…
$202 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Higuey, Dominikana
Mieszkanie
Higuey, Dominikana
$1,30M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
The project consists of a residential development composed of 1 and 2 bedroom apartment buil…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238 350
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164 600
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233 025
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
An innovative residential project designed for those seeking tranquility and relaxation by t…
$590 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Welcome to the White Sands project, an exclusive 1 bedroom +studio apartment community that …
$137 500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Intimate and natural An innovative concept ideal for investment, which integrates your life …
$340 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Garden City Punta Cana to projekt mieszkalny składający się z 22 budynków i 616 apartamentów…
$105 462
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Monterezzo Project OverviewMonterezzo is a residential development located on the prestigio…
$279 088
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
The project consists of 52 exclusive homes, located in a privileged location between lakes, …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
12 min from Punta Cana International Airport  13 min to the nearest beaches  1 min to Downto…
$149 150
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Higuey, Dominikana
Mieszkanie
Higuey, Dominikana
$325 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Friusa, Dominikana
Mieszkanie
Friusa, Dominikana
Jest to kompleks 48 apartamentów w stylu bealbean, stworzony, aby być domem profesjonalistów…
$70 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 644 m²
Ułatwienia:Master sypialnia z szafą i łazienką.wewnątrz i na zewnątrz jadalnia.6 miejsc park…
$980 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
This is a gated complex of 470 apartments with 1,2 & 3 bedrooms, designed under the concept …
$153 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Discover Riviera Lakes, an exclusive development in the heart of Cap Cana, where luxury and …
$275 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Makai Residences – Summary for Apartment Buyers Location & Developer Located in Cap Cana, Do…
$273 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Where nature and style merge! An architectural approach that integrates nature with modern l…
$184 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471 600
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Higuey, Dominikana
Mieszkanie
Higuey, Dominikana
Powierzchnia 134 m²
Gold Reef Terraform will have 48 units divided into 4 buildings of 3 levels with lift, for a…
$106 800
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
2 sypialnie 2 łazienki183.89(blokada)Czwarty poziom, ocean front.Cena opłaty za utrzymanie: …
$700 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie
Bavaro, Dominikana
$425 000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie w Higuey, Dominikana
Mieszkanie
Higuey, Dominikana
$570 199
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
At Cana Bay, white sand beaches intertwine harmoniously with a prestigious golf course, and …
$215 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
The first project of luxury villas and apartments, where the green of nature is combined to …
$115 000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Położony w prestiżowym sektorze Ocean Lakes Cap Cana, Dominikana, ten ekskluzywny rozwój mie…
$328 000
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Higuey.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Higuey, Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się