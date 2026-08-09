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Mieszkania na sprzedaż w Las Terrenas, Dominikana

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27 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
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Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
🌊 Luksusowy apartament w ekskluzywnej rezydencji - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 195000 …
$195,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$1,30M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$950,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
🌊 Luksusowy apartament w ekskluzywnej rezydencji - Playa Ballenas, Las TerrenasOdkryj ten os…
$195,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
🌊 Beachside 3 - Apartament w sypialni - tylko 80 m od plaży - Playa Popy, Las TerrenasCena: …
$260,000
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Mieszkanie 1 pokój w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Units …
$164,340
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Mieszkanie 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
🌴 Stylowy apartament T3 z zaletami podatkowymi - Playa Popy, Las TerrenasCena: 216 000 USDOd…
$216,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
🌴 Przestronny apartament T3 z basenem - 200 m od plaży - Playa Popy, Las TerrenasCena: 185,0…
$185,000
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Penthouse 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Penthouse 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
🌊 Luksusowy apartament nad morzem z Jacuzzi Rooftop - 50 m od plaży - Las TerrenasCena: 600 …
$600,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
El Portillo, Las Terrenas, projekt pierwszego mieszkania na plaży, w drugim etapie.Ceny zacz…
$343,000
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Mieszkanie 1 pokój w El Portillo, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
El Portillo, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Xiwara to ekskluzywny projekt mieszkalny i gościnny grupy Bigentik, położony w El Portillo, …
$193,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
🌊 Modern Garden Apartment - 300 m od Playa Bonita Beach - Las TerrenasCena: 300,000 USDOdkry…
$300,000
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
🌊 Beachfront Appart- Hotel z widokiem na morze - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 160.000 U…
$160,000
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Mieszkanie 6 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 6 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
🌊 Beachside 3 - Apartament w sypialni - tylko 80 m od plaży - Playa Popy, Las TerrenasCena: …
$260,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$975,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
🌴 Nowoczesny Garden- Level Apartament z prywatnym ogrodem - Blisko plaży i sklepów - Las Ter…
$310,000
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊 Elegant Luxury Duplex - 200 m od plaży - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasCena: 340 00…
$340,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
🌴 Przestronne meble T3 Apartament - Centrum Las TerrenasCena: 234000 USDMiesięczne HOA Opłat…
$234,000
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Mieszkanie 2 pokoi w El Portillo, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
El Portillo, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Położony na drugim piętrze2 sypialnie z łazienkąKwatery służącejUmeblowaneDuży balkon156 m21…
$450,000
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Mieszkanie 2 pokoi w El Portillo, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
El Portillo, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Armonía portillo is located in the pearl of the province of samaná, las terrenas. Where the …
$245,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
🌊 Beachside Fruished Apartment - Tylko 100 m od Playa Popy - Las TerrenasCena: 160.000 USDMi…
$160,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
🌴 Umeblowany apartament T2 z gwarantowanym potencjałem wynajmu - Playa Popy, Las TerrenasCen…
$115,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Powierzchnia 131 m²
A site that combines incomparable beaches with greenmountains populated with tropical vegeta…
$330,755
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Mieszkanie 2 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Przyjdź i odkryj to mieszkanie w tropikalnym ogrodzie.Znajduje się na 1. piętrze willi, któr…
$140,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Przyjdź i odkryj to bardzo ładne mieszkanie w małej luksusowej rezydencji.Ta willa z apartam…
$220,000
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Realting.com
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