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Mieszkania na sprzedaż w Puerto Plata, Dominikana

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24 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
An oasis of freedom and adventure in the heart of the tropical nature of Cabarete. It is not…
$212,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Modern and well-designed studio apartments offering a functional layout, comfort, and attrac…
$119,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
3 piętro, 3 sypialnie, 3,5 łazienki, 200 m2 konstrukcji, widok na ocean z balkonu, możliwość…
$515,000
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Cabarete, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 114 m²
Every detail of The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte is inspired by the b…
$475,000
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Mieszkanie 1 pokój w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Cabarete, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
On a privileged beachfront, oceanfront location along the Cabarete Bay, a new icon of luxury…
$540,000
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Wyjątkowy apartament premium, pierwsza linia do oceanu, spektakularne widoki na ocean. Nowy …
$1,10M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Puerto Plata, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Puerto Plata, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Amenities: 1-2 bedrooms 1-2 bathrooms Living room Dining room Kitchen Swimming pool  Gym Two…
$130,050
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$549,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w Cabarete, Puerto Plata, Dominikana. Ten wspaniał…
$1,40M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Ten penthouse z 4 sypialniami oferuje balkon na parterze i dach słoneczny na drugim piętrze.…
$1,10M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Sosua, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Resale Apartment for Sale – 1 Bedroom | Fully Furnished Well-maintained resale apartment, fu…
$170,000
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$675,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie
Cabarete, Dominikana
$1,08M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$1,10M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
Odkryj ten wspaniały apartament na parterze z 2 sypialniami i 2.5 łazienkami, położony tuż n…
$666,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Puerto Plata, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Puerto Plata, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Ułatwienia: BasenRestauracjeSprzedażSiłowniaWśród innych i wyłączając obszary rekreacyjne dl…
$295,500
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
3 piętro, 3 sypialnie, 3,5 łazienki, 200 m2 konstrukcji, widok na ocean z balkonu, możliwość…
$515,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$351,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Puerto Plata, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Puerto Plata, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Apartments on the beachfront, pool and mountain views. 1 and 2-bedroom units, studios and th…
$193,662
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Penthouse 2 pokoi w Cabarete, Dominikana
Penthouse 2 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 45/5
$280,000
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Penthouse 3 pokoi w Cabarete, Dominikana
Penthouse 3 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 45/5
$380,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2/5
$200,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Cabarete, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Cabarete, Dominikana
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/5
$140,000
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Parametry nieruchomości w Puerto Plata, Dominikana

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