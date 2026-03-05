Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khan Pou Senchey, Kambodża

Dom 2 pokoi w Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Dom 2 pokoi
Prey Pring Khang Tboung 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Posiadamy komfortowy i niedrogi dom w spokojnej społeczności Borey Cheary. Cena tylko $65.00…
$65,000
Dom 2 pokoi w Sangkat Samraong Kraom, Kambodża
Dom 2 pokoi
Sangkat Samraong Kraom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Nie przegap! Ten obiekt Chhouk Va II oferuje doskonałą wartość za cenę. Jest dogodnie położo…
$57,000
Dom 8 pokojów w Khan Pou Senchey, Kambodża
Dom 8 pokojów
Khan Pou Senchey, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 204 m²
Piętro 2
📍 2 Link Domy na sprzedaż w Tuol Pongro - Prime Business Location Oferujemy dwa sąsiadujące …
$580,000
