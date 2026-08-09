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Mieszkania na sprzedaż w Phnom Penh, Kambodża

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Khan Boeng Keng Kang
51
Khan Sen Sok
32
Khan Daun Penh
30
Khan Chamkar Mon
28
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211 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 9/38
Przestronny apartament z 2 sypialniami o powierzchni 75 m2 na 9 piętrze z panoramicznym wido…
$84,467
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Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
1- Sypialnia Condo na sprzedaż na Time Square 7 - Toul KorkOdkryj nowoczesne miasto mieszkaj…
$72,000
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
2- Sypialnia Condo na sprzedaż w UC88 Wyndham Garden BKK1Doświadcz wzniosłego miasta mieszka…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 60
Ta ekscytująca okazja oferuje zupełnie nowe mieszkanie z dwoma sypialniami w wysoce oczekiwa…
$140,000
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Condo 1 pokój w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj idealne 1-łóżko, 1-wanna apartament na sprzedaż w tętniącym życiem Chamkar Mon, Tonle…
$88,000
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Mieszkanie w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 45 m²
Piętro 20/39
Uwaga, presale nowego kompleksu ‼️Zostaw wniosek natychmiast, jednostki są wyprzedane ‼️Waru…
$54,292
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Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
1 Sypialnia - 75 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
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Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Kwadrat czasu 8 - Zaprojektowany dla każdego stylu życiaNiezależnie od tego, czy wychowujesz…
$83,250
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Mieszkanie 1 pokój w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 39
$61,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 11/36
Turnkey 1 + 1 mieszkanie na 11 piętrze o powierzchni 55 m kw., w nowoczesnym domu mieszkalny…
$73,373
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Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 5
Odkryj wyjątkowy apartament w stylu 3-pokojowym w prestiżowej dzielnicy Tonle Bassac, doskon…
$496,458
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Mieszkanie 2 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Kup mieszkanie w CAMBODIA w nowoczesnym, biznesowym kompleksie mieszkalnym położonym w centr…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
1 Sypialnia - 55 m2 - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 51
Położony na 51. piętrze popularnej Urban Village Fazy 2, ten oszałamiający 3-sypialny, 3-łaz…
$250,000
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Megakim World Corp. wprowadza Time Square 8, najnowszy dodatek do ich portfela high-end rezy…
$162,100
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Mieszkanie w Khan Daun Penh, Kambodża
Mieszkanie
Khan Daun Penh, Kambodża
🔥 Elitarne nieruchomości w cenie segmentu gospodarki!🔥 20% zniżki przed końcem czerwca!Ofert…
$79,000
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Mieszkanie w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie
Phnom Penh, Kambodża
🚀 R & F Miasto, Phnom Penh - gotowe apartamenty z infrastrukturą w strategicznej lokalizacji…
$50,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6/39
Zacznij sprzedawać. Na pierwszy dzień zakupiono 30% mieszkania. Najważniejsze centrum Phnomp…
$97,974
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Mieszkanie 1 pokój w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Mieszkanie 1 pokój
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 15/30
BUDYN APARTAMENTU INWESTYCYJNEGO W PHNOM PENH 🇰🇭APARTAMENT W INSTALACJI Z ROZWOJU W KAMBODIE…
Cena na zgłoszenie
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Ultra- Luksusowy Penthouse na sprzedaż w Le Condé BKK1Odkryj szczyt prestiżu w Le Condé BKK1…
$4,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 42/47
🌆 • REGULAR FORMAT DUPLEXOV W POPRZEDNICH LOKACJIOdyn z Nemnogych projekt w Pnumpene, gdzie …
$139,594
VAT
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Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 26
Doświadcz nowoczesnej rzeki mieszkającej z tą elegancką jednostką w Vue Aston, jednym z najb…
$175,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Phnom Penh, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 XI124; Phnom Penh XI124; Kambodża.2 + 1 Apartame…
$131,400
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Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 26
Oszałamiająca 2- Sypialnia Luxury Condo z widokiem na rzekę w sercu stolicy Koh Pich. Jednos…
$153,318
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Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/39
Pierwsza opłata od $8,850, 35 miesięcy, 45% CTOIMOST płaci za ciebie. Jak szybko w kapitale.…
$44,251
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Condo 1 pokój w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 1 pokój
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 14
Doświadcz doskonałej mieszanki stylu, bezpieczeństwa i komfortu z tej One- Sypialnia, One- Ł…
$64,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sangkat Chroy Changvar, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 8/41
2-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w kompleksie w budowie znajduje siê w centralnej czê ci dz…
$130,580
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Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 167 m²
Kwadrat czasu 8 - Nowoczesne Miasto w sercu Phnom PenhMegakim World Corp. z dumą wprowadza T…
$227,800
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Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Nowy punkt odniesienia Prestige w Phnom Penh LivingJ Tower 3, opracowany przez Tanichu Asset…
$362,000
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Typy nieruchomości w Phnom Penh.

penthouse’y
condo
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Phnom Penh, Kambodża

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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