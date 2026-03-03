Kompleks mieszkalny Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Wieża jest przyszłym symbolem wysokości BKK1

67 pięter • 296 m • Phnom Penh

Projekt, który nie ma analogów w Kambodży.

To nie tylko mieszkanie.

Ten zabytkowy wieżowiec znajduje się prawie 300 metrów w najbardziej prestiżowej części stolicy - BKK1.

Architektura na poziomie międzynarodowym, japoński rozwój i style- tower format 5 ▼.

-

Zespół międzynarodowy

Japoński rozwój Kambodży

Jest to projekt o poważnej bazie technicznej i finansowej.

-

Lokalizacja - BKK1

• Ambasady i banki

• AEON Mall

• Szkoły międzynarodowe

• Restauracje i centra biznesowe

• Najbardziej stabilny wynajem w mieście

BKK1 jest centrum popytu i płynności Expat.

-

Format projektu

67 pięter

296 metrów

Mieszanka: Residences + luksusowy hotel

-

Gwiazdy poziomu 5 infrastruktury:

• Panoramiczny basen nieskończoności na 67. piętrze

• Niebo bar i ogród z widokiem na miasto

• Japanese onsen

• Sauna i nowoczesny pokój fitness

• Przestrzeń współpracy i biznesu

• Symulator golfa i minikino

• Powierzchnia dla dzieci

• Miejsca do grillowania na wakacje z rodziną i przyjaciółmi

-

Wszechstronność projektu

W Kambodży nie ma innego drapacza chmur tej skali i koncepcji.

• Prawie 300 m wysokości

• Architektura orientacyjna

• Rozwój Japonii

• Sprzedaż netto

Jeśli podano 45 m2, to jest to 45 m2 czystej przestrzeni wewnętrznej, bez rozmazania wspólnych obszarów.

Dla inwestorów jest to przejrzysty i zrozumiały model porównania.

-

Formaty i ceny początkowe

• Studio 31 m2 - od ~ 98,000 dolarów

1BR 45- 47 m2 - od ~ 142,000 dolarów

• 2BR - od ~ 255,000 dolarów

• 3BR - od 367000 dolarów

Executive Suite - z ~ 661,000 dolarów

• Penthouses - od ~ 2,2 miliona dolarów

-

Opcje zakupu i dyskontowania

100% płatności - 10% zniżki

50% zaliczki - 5% zniżki

20% wpis - pełne raty do 48 miesięcy

Cena za m2 (netto) zależy od modelu płatności.

Robimy szczegółowe obliczenia dla konkretnej jednostki.

Apartament jest darem podczas rezerwacji przed końcem miesiąca.

-

Dlaczego jest to interesujące dla inwestora?

• Najbardziej płynna dzielnica kapitału

• Symbol wzniesienia miasta

• Ograniczona oferta tego formatu

Mieszanina zwiększa potencjał wynajmu

• Wzrost cen z powodu podłóg i statusu

To nie jest produkt masowy.

Jest to atut obrazu w centrum BKK1.

-

Na życzenie wyślę:

Szczegółowe obliczenia finansowe

- wybór jednostek według budżetu

prognoza wydajności

Porównanie modeli płatności

Organizacja konsultacji online z ekspertem z Kambodży

Wieża • BKK1 • Landmark 296 m • Inwestycje w wysokości