Kompleks mieszkalny Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Wieża jest przyszłym symbolem wysokości BKK1
67 pięter • 296 m • Phnom Penh
Projekt, który nie ma analogów w Kambodży.
To nie tylko mieszkanie.
Ten zabytkowy wieżowiec znajduje się prawie 300 metrów w najbardziej prestiżowej części stolicy - BKK1.
Architektura na poziomie międzynarodowym, japoński rozwój i style- tower format 5 ▼.
Zespół międzynarodowy
Japoński rozwój Kambodży
Jest to projekt o poważnej bazie technicznej i finansowej.
Lokalizacja - BKK1
• Ambasady i banki
• AEON Mall
• Szkoły międzynarodowe
• Restauracje i centra biznesowe
• Najbardziej stabilny wynajem w mieście
BKK1 jest centrum popytu i płynności Expat.
Format projektu
67 pięter
296 metrów
Mieszanka: Residences + luksusowy hotel
Gwiazdy poziomu 5 infrastruktury:
• Panoramiczny basen nieskończoności na 67. piętrze
• Niebo bar i ogród z widokiem na miasto
• Japanese onsen
• Sauna i nowoczesny pokój fitness
• Przestrzeń współpracy i biznesu
• Symulator golfa i minikino
• Powierzchnia dla dzieci
• Miejsca do grillowania na wakacje z rodziną i przyjaciółmi
Wszechstronność projektu
W Kambodży nie ma innego drapacza chmur tej skali i koncepcji.
• Prawie 300 m wysokości
• Architektura orientacyjna
• Rozwój Japonii
• Sprzedaż netto
Jeśli podano 45 m2, to jest to 45 m2 czystej przestrzeni wewnętrznej, bez rozmazania wspólnych obszarów.
Dla inwestorów jest to przejrzysty i zrozumiały model porównania.
Formaty i ceny początkowe
• Studio 31 m2 - od ~ 98,000 dolarów
1BR 45- 47 m2 - od ~ 142,000 dolarów
• 2BR - od ~ 255,000 dolarów
• 3BR - od 367000 dolarów
Executive Suite - z ~ 661,000 dolarów
• Penthouses - od ~ 2,2 miliona dolarów
Opcje zakupu i dyskontowania
100% płatności - 10% zniżki
50% zaliczki - 5% zniżki
20% wpis - pełne raty do 48 miesięcy
Cena za m2 (netto) zależy od modelu płatności.
Robimy szczegółowe obliczenia dla konkretnej jednostki.
Apartament jest darem podczas rezerwacji przed końcem miesiąca.
Dlaczego jest to interesujące dla inwestora?
• Najbardziej płynna dzielnica kapitału
• Symbol wzniesienia miasta
• Ograniczona oferta tego formatu
Mieszanina zwiększa potencjał wynajmu
• Wzrost cen z powodu podłóg i statusu
To nie jest produkt masowy.
Jest to atut obrazu w centrum BKK1.
