  2. Kambodża
  Kompleks mieszkalny Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Kompleks mieszkalny Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Phnom Penh, Kambodża
od
$98,000
VAT
;
13
ID: 34007
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Phnom Penh

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2030
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    67

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Wieża jest przyszłym symbolem wysokości BKK1

67 pięter • 296 m • Phnom Penh

Projekt, który nie ma analogów w Kambodży.

To nie tylko mieszkanie.
Ten zabytkowy wieżowiec znajduje się prawie 300 metrów w najbardziej prestiżowej części stolicy - BKK1.

Architektura na poziomie międzynarodowym, japoński rozwój i style- tower format 5 ▼.

-

Zespół międzynarodowy

Japoński rozwój Kambodży

Jest to projekt o poważnej bazie technicznej i finansowej.

-

Lokalizacja - BKK1

• Ambasady i banki
• AEON Mall
• Szkoły międzynarodowe
• Restauracje i centra biznesowe
• Najbardziej stabilny wynajem w mieście

BKK1 jest centrum popytu i płynności Expat.

-

Format projektu

67 pięter
296 metrów
Mieszanka: Residences + luksusowy hotel

-

Gwiazdy poziomu 5 infrastruktury:

• Panoramiczny basen nieskończoności na 67. piętrze
• Niebo bar i ogród z widokiem na miasto
• Japanese onsen
• Sauna i nowoczesny pokój fitness
• Przestrzeń współpracy i biznesu
• Symulator golfa i minikino
• Powierzchnia dla dzieci
• Miejsca do grillowania na wakacje z rodziną i przyjaciółmi

-

Wszechstronność projektu

W Kambodży nie ma innego drapacza chmur tej skali i koncepcji.

• Prawie 300 m wysokości
• Architektura orientacyjna
• Rozwój Japonii
• Sprzedaż netto

Jeśli podano 45 m2, to jest to 45 m2 czystej przestrzeni wewnętrznej, bez rozmazania wspólnych obszarów.

Dla inwestorów jest to przejrzysty i zrozumiały model porównania.

-

Formaty i ceny początkowe

• Studio 31 m2 - od ~ 98,000 dolarów
1BR 45- 47 m2 - od ~ 142,000 dolarów
• 2BR - od ~ 255,000 dolarów
• 3BR - od 367000 dolarów
Executive Suite - z ~ 661,000 dolarów
• Penthouses - od ~ 2,2 miliona dolarów

-

Opcje zakupu i dyskontowania

100% płatności - 10% zniżki
50% zaliczki - 5% zniżki
20% wpis - pełne raty do 48 miesięcy

Cena za m2 (netto) zależy od modelu płatności.
Robimy szczegółowe obliczenia dla konkretnej jednostki.

Apartament jest darem podczas rezerwacji przed końcem miesiąca.

-

Dlaczego jest to interesujące dla inwestora?

• Najbardziej płynna dzielnica kapitału
• Symbol wzniesienia miasta
• Ograniczona oferta tego formatu
Mieszanina zwiększa potencjał wynajmu
• Wzrost cen z powodu podłóg i statusu

To nie jest produkt masowy.
Jest to atut obrazu w centrum BKK1.

-

Na życzenie wyślę:

Szczegółowe obliczenia finansowe
- wybór jednostek według budżetu
prognoza wydajności
Porównanie modeli płatności

Organizacja konsultacji online z ekspertem z Kambodży

Wieża • BKK1 • Landmark 296 m • Inwestycje w wysokości

Lokalizacja na mapie

Phnom Penh, Kambodża

Kompleks mieszkalny Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Phnom Penh, Kambodża
od
$98,000
VAT
Batheay, Kambodża
od
$57,155
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Zespół mieszkaniowy Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Phnom Penh, Kambodża
od
$44,251
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 39
• 39 pięter • BKK3, centrum Phnom PenhW pierwszym zamkniętym dniu sprzedaży, 4 marca 2026 - 20% sprzedanych jednostekNowoczesny projekt high-rise w centrum stolicy znajduje się kilka minut od BKK1, ale z bardziej przystępnym punktem wejścia.-BKK3 to ciche centrumW pobliżu Monivong Blvd i Mao…
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Zespół mieszkaniowy Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
od
$88,992
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia 40–60 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌆 Time Square 9 Premium Apartamenty w centrum Phnom Penh - Początek sprzedaży WkrótceJeden z najbardziej oczekiwanych projektów w prestiżowej dzielnicy BKK1💎 Rzadka okazja do wcześniejszego wejścia do projektu📈 Wysoki potencjał inwestycyjny📍 Lokalizacja 1 w stolicy Kambodży🌍 Nadaje się dla c…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
