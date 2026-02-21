  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Sihanoukville, Kambodża
$65,480
ID: 33376
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Kambodża
  • Region / Państwo
    Khaet Preah Sihanouk
  • Okolica
    Preah Sihanouk Municipality
  • Miasto
    Sihanoukville

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    24

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🌊 Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane

🌊 Widok na morze • Obiekt z gwarantowanym dochodem • Opóźnienie 0%

Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane

Mieszkanie inwestycyjne w centrum Sihanoukville.
W pełni gotowy format pasywnego dochodu w dolarach.

Więc...

🏡 Tanie opcje mieszkania

Studio
• Powierzchnia: 44,7 m2
• Koszt: 65,480 USD

1 sypialnia
• Powierzchnia: 89,6 m2
• Koszt: 134,475 USD

2 sypialnie
• Powierzchnia: 90,7 m2
• Cena: 136,175 USD

3 sypialnie
• Powierzchnia: 133.9 m2
• Koszt: 208,790 USD

Więc...

🎁 Cena obejmuje już:

✔ Kompletny zestaw mebli
✔ Urządzenia gospodarstwa domowego
✔ Pełna gotowość do zakwaterowania i wynajęcia

Brak dodatkowych inwestycji po zakupie.

Więc...

📈 Plony gwarantowane

💎 8% rocznie przez 3 lata

• Dochód jest ustalony w umowie
• Płatności na rzecz właściciela - miesięcznie
• W pełni pasywny format własności

W okresie gwarancji:

Nie ma opłat za usługi
Brak wkładów do funduszu awaryjnego
Brak opłat za zarządzanie

Więc...

💳 Plan płatności (raty 0%)

• 2000 USD - rezerwacja
• 20% - zaliczka
• Pozostała część - raty do 40 miesięcy
• Płatności kwartalne
0% rocznie

Możliwy jest elastyczny harmonogram.

Więc...

🏢 O projekcie

Nowoczesny kompleks mieszkalny poziomu premii:

Nieskończoność Basen na dachu
Sky Lounge z widokiem na morze
Strefy fitness
Spa / wellness
kooperacji
Minimarket
Parking
Bezpieczeństwo i odbiór 24 / 7

Więc...

📍 Lokalizacja: Centrum Sihanoukville

✔ 5 minut do plaży
✔ Bliskość międzynarodowego lotniska
✔ Sklepy, restauracje, banki
✔ Szkoły międzynarodowe
✔ Najwyższe zapotrzebowanie na wynajem w mieście

Więc...

🤝 Wsparcie transakcji pod klucz

• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera
• Wsparcie prawne
• Bezpieczne obliczenia
• Wsparcie po zakupie
• Pomoc w strategii wynajmu

Więc...

👨‍💼 Konsultacje z ekspertem z Kambodży

Analiza rentowności, ryzyka i strategii inwestycyjnej.

🚩 Stosunek ceny i dostępności określają podczas stosowania

📩 Napisz, aby otrzymać:

✔ Planowanie
✔ Prezentacja projektu
✔ Parametry finansowe
✔ Wybór optymalnej jednostki

Lokalizacja na mapie

Sihanoukville, Kambodża

