Kompleks mieszkalny Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane

Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane

Mieszkanie inwestycyjne w centrum Sihanoukville.

W pełni gotowy format pasywnego dochodu w dolarach.

🏡 Tanie opcje mieszkania

Studio

• Powierzchnia: 44,7 m2

• Koszt: 65,480 USD

1 sypialnia

• Powierzchnia: 89,6 m2

• Koszt: 134,475 USD

2 sypialnie

• Powierzchnia: 90,7 m2

• Cena: 136,175 USD

3 sypialnie

• Powierzchnia: 133.9 m2

• Koszt: 208,790 USD

🎁 Cena obejmuje już:

✔ Kompletny zestaw mebli

✔ Urządzenia gospodarstwa domowego

✔ Pełna gotowość do zakwaterowania i wynajęcia

Brak dodatkowych inwestycji po zakupie.

📈 Plony gwarantowane

💎 8% rocznie przez 3 lata

• Dochód jest ustalony w umowie

• Płatności na rzecz właściciela - miesięcznie

• W pełni pasywny format własności

W okresie gwarancji:

Nie ma opłat za usługi

Brak wkładów do funduszu awaryjnego

Brak opłat za zarządzanie

💳 Plan płatności (raty 0%)

• 2000 USD - rezerwacja

• 20% - zaliczka

• Pozostała część - raty do 40 miesięcy

• Płatności kwartalne

0% rocznie

Możliwy jest elastyczny harmonogram.

🏢 O projekcie

Nowoczesny kompleks mieszkalny poziomu premii:

Nieskończoność Basen na dachu

Sky Lounge z widokiem na morze

Strefy fitness

Spa / wellness

kooperacji

Minimarket

Parking

Bezpieczeństwo i odbiór 24 / 7

📍 Lokalizacja: Centrum Sihanoukville

✔ 5 minut do plaży

✔ Bliskość międzynarodowego lotniska

✔ Sklepy, restauracje, banki

✔ Szkoły międzynarodowe

✔ Najwyższe zapotrzebowanie na wynajem w mieście

🤝 Wsparcie transakcji pod klucz

• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera

• Wsparcie prawne

• Bezpieczne obliczenia

• Wsparcie po zakupie

• Pomoc w strategii wynajmu

👨‍💼 Konsultacje z ekspertem z Kambodży

Analiza rentowności, ryzyka i strategii inwestycyjnej.

🚩 Stosunek ceny i dostępności określają podczas stosowania

📩 Napisz, aby otrzymać:

✔ Planowanie

✔ Prezentacja projektu

✔ Parametry finansowe

✔ Wybór optymalnej jednostki