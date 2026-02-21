Kompleks mieszkalny Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane
🌊 Widok na morze • Obiekt z gwarantowanym dochodem • Opóźnienie 0%
Rzadka szansa nad morzem: kiedy miejsca kończą się szybciej niż decyzje są podejmowane
Mieszkanie inwestycyjne w centrum Sihanoukville.
W pełni gotowy format pasywnego dochodu w dolarach.
Więc...
🏡 Tanie opcje mieszkania
Studio
• Powierzchnia: 44,7 m2
• Koszt: 65,480 USD
1 sypialnia
• Powierzchnia: 89,6 m2
• Koszt: 134,475 USD
2 sypialnie
• Powierzchnia: 90,7 m2
• Cena: 136,175 USD
3 sypialnie
• Powierzchnia: 133.9 m2
• Koszt: 208,790 USD
Więc...
🎁 Cena obejmuje już:
✔ Kompletny zestaw mebli
✔ Urządzenia gospodarstwa domowego
✔ Pełna gotowość do zakwaterowania i wynajęcia
Brak dodatkowych inwestycji po zakupie.
Więc...
📈 Plony gwarantowane
💎 8% rocznie przez 3 lata
• Dochód jest ustalony w umowie
• Płatności na rzecz właściciela - miesięcznie
• W pełni pasywny format własności
W okresie gwarancji:
Nie ma opłat za usługi
Brak wkładów do funduszu awaryjnego
Brak opłat za zarządzanie
Więc...
💳 Plan płatności (raty 0%)
• 2000 USD - rezerwacja
• 20% - zaliczka
• Pozostała część - raty do 40 miesięcy
• Płatności kwartalne
0% rocznie
Możliwy jest elastyczny harmonogram.
Więc...
🏢 O projekcie
Nowoczesny kompleks mieszkalny poziomu premii:
Nieskończoność Basen na dachu
Sky Lounge z widokiem na morze
Strefy fitness
Spa / wellness
kooperacji
Minimarket
Parking
Bezpieczeństwo i odbiór 24 / 7
Więc...
📍 Lokalizacja: Centrum Sihanoukville
✔ 5 minut do plaży
✔ Bliskość międzynarodowego lotniska
✔ Sklepy, restauracje, banki
✔ Szkoły międzynarodowe
✔ Najwyższe zapotrzebowanie na wynajem w mieście
Więc...
🤝 Wsparcie transakcji pod klucz
• Praca bezpośrednio na ceny dewelopera
• Wsparcie prawne
• Bezpieczne obliczenia
• Wsparcie po zakupie
• Pomoc w strategii wynajmu
Więc...
👨💼 Konsultacje z ekspertem z Kambodży
Analiza rentowności, ryzyka i strategii inwestycyjnej.
🚩 Stosunek ceny i dostępności określają podczas stosowania
📩 Napisz, aby otrzymać:
✔ Planowanie
✔ Prezentacja projektu
✔ Parametry finansowe
✔ Wybór optymalnej jednostki