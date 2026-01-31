Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Zell am See
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Zell am See, Austria

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See w Zell am See, Austria
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Austria
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 6
Unikalna okazja - super popularna Zell am Zobacz oferty 245- pokoje kurort na sprzedaż!Istni…
$27,03M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się