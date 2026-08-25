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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Wiedeń, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Wiedeń, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Wiedeń, Austria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 6
Bardzo cichy, słoneczny, bez barier, klimatyzowany, niskoenergetyczny - kondominium z konser…
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Wiedeń, Austria

z garażem
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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