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Hotele na sprzedaż w Styria, Austria

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nieruchomości komercyjne
22
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3 obiekty total found
Hotel 3 000 m² w Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Pokoje 50
Powierzchnia 3 000 m²
W celu zachowania poufności opublikowana lokalizacja nie odpowiada faktycznej lokalizacji ni…
$4,38M
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Hotel 1 200 m² w Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Pokoje 20
Powierzchnia 1 200 m²
RaumFürstenfeld, naheThermeLoipersdorfNiemniej jednak nie ma wątpliwości co do braku informa…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 7 560 m² w Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 7 560 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Pokoje 20
Powierzchnia 7 560 m²
Odkryj ten uroczy 4-gwiazdkowy hotel butikowy Garni, otoczony łąkami i lasami. Obiekt zajmuj…
$2,32M
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