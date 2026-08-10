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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Linz, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Linz, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Linz, Austria
Pokoje 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4
$227,130
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Parametry nieruchomości w Linz, Austria

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