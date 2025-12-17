Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Traiskirchen
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Traiskirchen, Austria

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Mollersdorf, Austria
Mieszkanie 5 pokojów
Mollersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 152 m²
Traiskirchen, położony w samym sercu Dolnej Austrii, łączy wiejski urok z miejską jakością ż…
$891,816
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się