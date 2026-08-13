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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Traiskirchen, Austria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Wienersdorf, Austria
Dom 5 pokojów
Wienersdorf, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 3
Cichy, zielony obszar mieszkalny z bardzo dobrymi połączeniami. Tylko około 25 minut do Wied…
$782,825
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