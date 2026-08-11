Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk St Polten
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk St Polten, Austria

;
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Pressbaum, Austria
Dom 5 pokojów
Pressbaum, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 502 m²
Duży murowany dom masowy z w pełni rozwiniętym dachem biodrowym jest na sprzedaż. W zakupie …
$806,778
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bezirk St Polten, Austria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się