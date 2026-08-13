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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Neunkirchen, Austria

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1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Buchbach, Austria
Dom 7 pokojów
Buchbach, Austria
Pokoje 7
Powierzchnia 5 m²
Ten wspaniały obiekt posiada 241 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej rozłożonej na t…
$691,779
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Parametry nieruchomości w Bezirk Neunkirchen, Austria

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