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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Linz Land, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Haid, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Haid, Austria
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
W Hyde oferowany jest apartament dwupokojowy o powierzchni około 52 m2. Apartament znajduje …
$198,540
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Parametry nieruchomości w Bezirk Linz Land, Austria

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