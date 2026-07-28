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Domy na sprzedaż w Bezirk Krems, Austria

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5 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Spitz, Austria
Dom 5 pokojów
Spitz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 692 m²
Zanurz się w ponadczasowy urok tego wspaniałego wiejskiego domu w jednym z najbardziej wysun…
$419,709
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 042 m²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$397,914
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 682 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$511,929
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OkeaskOkeask
Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 042 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$397,914
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Dom 4 pokoi w Paudorf, Austria
Dom 4 pokoi
Paudorf, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 532 m²
Opis Ten słoneczny i rodzinny nowy projekt budowlany znajduje się w najwyższej lokalizacji w…
$568,937
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Parametry nieruchomości w Bezirk Krems, Austria

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