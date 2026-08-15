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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Kitzbuhel, Austria

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mieszkania
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5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Fieberbrunn, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Fieberbrunn, Austria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj Lifestyle Suites Fieberbrunn, główny ośrodek narciarski łączący luksus, komfort i bez…
$633,127
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Mieszkanie 1 pokój w Fieberbrunn, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Fieberbrunn, Austria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Odkryj Lifestyle Suites Fieberbrunn, główny ośrodek narciarski łączący luksus, komfort i bez…
$1,79M
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Mieszkanie 1 pokój w Fieberbrunn, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Fieberbrunn, Austria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Odkryj Lifestyle Suites Fieberbrunn, główny ośrodek narciarski łączący luksus, komfort i bez…
$978,923
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Mieszkanie w Fieberbrunn, Austria
Mieszkanie
Fieberbrunn, Austria
Powierzchnia 37 m²
Odkryj Lifestyle Suites Fieberbrunn, główny ośrodek narciarski łączący luksus, komfort i bez…
$331,146
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Mieszkanie 1 pokój w Fieberbrunn, Austria
Mieszkanie 1 pokój
Fieberbrunn, Austria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Odkryj Lifestyle Suites Fieberbrunn, główny ośrodek narciarski łączący luksus, komfort i bez…
$755,244
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Parametry nieruchomości w Bezirk Kitzbuhel, Austria

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