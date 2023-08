Lategan International Immobilien/Real Estate

Opis

Witamy w Lategan International, bramie do wyjątkowych możliwości inwestowania w nieruchomości w Niemczech i poza nią. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, sprzedaży, obsługi klienta i obsługi klienta, jesteśmy dumni z oferowania szerokiej gamy usług w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb naszych cenionych klientów.

W Lategan International specjalizujemy się w zapewnianiu ekskluzywnych możliwości inwestowania w nieruchomości na lukratywnym niemieckim rynku nieruchomości zarówno naszym niemieckim, jak i międzynarodowym klientom. Koncentrujemy się na placówkach opiekuńczych, oferując naszym klientom szansę inwestowania w pojedyncze mieszkania lub budowy zdywersyfikowanego portfela nieruchomości w różnych placówkach opiekuńczych w Niemczech.

To, co nas wyróżnia, to nasze zaangażowanie w dostarczanie doświadczenia inwestycyjnego niskiego ryzyka z natychmiastowymi dochodami i obiecującym zwrotem z inwestycji. Nasze nieruchomości są objęte gwarancją czynszu, gwarantującą, że inwestorzy otrzymają miesięczny dochód z wynajmu, nawet jeśli nieruchomość pozostanie pusta.

Oprócz inwestycji w nieruchomości rozszerzamy nasze usługi na tradycyjną domenę nieruchomości. Niezależnie od tego, czy chcesz sprzedać swoją nieruchomość, czy znaleźć nową, nasz zespół ekspertów jest tutaj, aby poprowadzić Cię na każdym kroku.

Nasze zaangażowanie w wyjątkową obsługę nie zna granic. Dla naszych niemieckich klientów oferujemy wymiar międzynarodowy wykraczający poza granice Niemiec i Europy. Dzięki naszej rozległej sieci agentów nieruchomości i brokerów na całym świecie, ułatwiamy bezproblemowe transakcje tym, którzy chcą inwestować w najbardziej stabilną gospodarkę w Europie lub klientom międzynarodowym badającym możliwości w Niemczech.

W Lategan International wierzymy w odwoływanie się do wszystkich zmysłów i zapewnianie całościowego doświadczenia. Nasza pasja do nieruchomości w połączeniu z naszą wiedzą pozwala nam dostosowywać rozwiązania spełniające Twoje unikalne wymagania i aspiracje.

Dołącz do nas w tej podróży dobrobytu i sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, bankiem, funduszem inwestycyjnym, zarządzającym portfelem, czy kupującym po raz pierwszy, mamy wiedzę, zasoby, i poświęcenie, aby spełnić marzenia o nieruchomościach.

Poznaj różnicę Lategan International i odblokuj świat możliwości na stale rozwijającym się niemieckim rynku nieruchomości i nie tylko. Twoja satysfakcja jest naszym sukcesem i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci satysfakcję.

Witamy w Lategan International - Twoim zaufanym partnerze w branży nieruchomości.