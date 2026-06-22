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Bennecke Real Estate, S.L.

Hiszpania, Torrevieja
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
6 lat 2 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Strona internetowa
Strona internetowa
www.bennecke.com/
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O agencji
Bennecke został założony w 1988 roku, a nasze biuro znajduje się w Punta Prima na Costa Blanca między Torrevieja i popularną lokalizacją turystyczną Orihuela Costa. Bennecke ma 32-letnie doświadczenie w poszukiwaniu swoich klientów ich wymarzone właściwości w Hiszpanii i są jednym z najbardziej znanych i zaufanych agencji nieruchomości na Costa Blanca. Największym popytem na nieruchomości hiszpańskie jest bez wątpienia nieruchomości, które znajdują się w odległości spaceru od plaży, ceny nieruchomości są zwykle znacznie wyższe niż te zlokalizowane bardziej śródlądowe, więc warto najpierw zakupy wokół przed dokonaniem wyboru. Bennecke jest zaufanym, dobrze znanym profesjonalnym agentem nieruchomości, który stawia swoich klientów na pierwszym miejscu podczas prowadzenia ich przez każdy krok procesu. Możemy zaoferować naszym klientom osobiste i prawne doradztwo i wsparcie, zapewniając jednocześnie niektóre z najlepszych domów na sprzedaż w Hiszpanii. Nasza szeroka gama właściwości obejmuje odsprzedaży, nowe budowle i kluczowe właściwości gotowe dla wszystkich rodzajów nieruchomości, takich jak wille, apartamenty, domy, penthouses i niektóre z najlepszych luksusowych właściwości można znaleźć wszędzie. Bennecke rozszerza i oferuje wiele więcej usług nieruchomości przez cały czas, w tym zarządzania nieruchomościami i teraz mamy własny dedykowany dział wynajmu. Poniżej znajdują się tylko kilka z naszych najnowszych nieruchomości na sprzedaż w Hiszpanii, można również wyszukać poszczególne obszary nieruchomości, takie jak popularne Costa Blanca & Torrevieja lub wyszukaj według typu obiektu Hiszpańskie Wille, Apartamenty, Townhouses lub Penthouses.
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