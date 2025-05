Complexe résidentiel New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand

Un complexe résidentiel moderne de 6 maisons, chacune avec un terrain de 390 m2. Il y a des villas avec 2 et 3 chambres à choisir. Chaque villa dispose d'une piscine de 5x3 m, d'un barbecue avec un projecteur de cinéma, d'une aire de jeux et d'un parking.

intérieur moderne avec des éléments de style boho

salles de bains entièrement équipées

cuisines fonctionnelles avec île

buanderie séparée

matériaux de haute qualité

fenêtres à double vitrage avec moustiquaires

toit avec bonne isolation thermique et étanchéité

climatiseurs

portes en bois naturel

eau d'un puits avec un système de filtration

Caractéristiques des appartementsAvantages

Avant de commencer la construction, vous pouvez choisir:

projet de conception

paquet de meubles

installation d'un système de maison intelligente et de panneaux solaires

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans la partie la plus populaire de Samui, dans le centre du quartier de Bophut, qui offre un accès pratique à toutes les infrastructures. Dans les environs immédiats, il y a des centres commerciaux, des restaurants et des bars, des hôpitaux, des écoles internationales, des boutiques et des cafés, un parc avec un lac et de magnifiques plages. En 10 minutes, vous pouvez conduire à Chaweng Beach.