Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand

Le concept de design intemporel de ces villas est exclusif et s'inscrit dans l'environnement naturel. Il transforme le salon en un biotope luxueux, élégant et original qui s'efforce d'atteindre le bien-être individuel, la vie élégante et la détente dans une légèreté endurable et une atmosphère transparente. Cet emplacement parfait avec des vues dégagées avait besoin d'un design unique pour lui permettre de se fondre parfaitement dans l'environnement naturel.

Caractéristiques:

vue panoramique sur la mer et la montagne

jardin privé

parking pour 2 voitures

piscine avec terrasse

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Système "Smart Home"

Ascenseur

Matériel intégré

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Chaweng est la plage la plus populaire et la plus longue de Samui, située à l'est de l'île.