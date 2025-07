Complexe résidentiel Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand

Les villas de luxe de 3 chambres disposent d'une piscine privée et d'un parking. Dans le jardin, il y a un grand salon extérieur et salle à manger. Les architectes et les designers se sont concentrés sur la lumière et l'espace.

L'infrastructure complexe:

clubhouse

piscine

Salle de sport

Emplacement et infrastructure à proximité

Maenam est situé au nord de Samui, à 10 km à l'est de l'aéroport international. La plage de sable du même nom a une entrée confortable dans l'eau. De plus, vous trouverez ici toutes les infrastructures nécessaires, y compris des cafés, des restaurants et des bars.