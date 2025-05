Complexe résidentiel New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand

Le complexe se compose de deux superbes villas de piscine privée autonomes conçues avec des intérieurs lumineux et spacieux, grands espaces de vie intérieurs et extérieurs, plusieurs chambres et salles de bains, terrasses ouvertes et bien sûr une belle piscine privée.

Caractéristiques:

Salon intérieur et extérieur

Cuisine intérieure et extérieure et coin repas

Espace détente et piscine privée

Vue dégagée sur la mer et la montagne

Jardin privé

Parking pour 2 voitures

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Système "Smart Home"

Matériel intégré

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à proximité de l'hôpital Bangkok, le périphérique et toutes les belles choses (y compris une grande vie nocturne) Chaweng offre mais sans aucun bruit de la vie nocturne.

Chaweng est la plage la plus populaire et la plus longue de Samui, située à l'est de l'île.