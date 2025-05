Baan Mae Nam, Thaïlande

Le projet se compose de 19 villas avec 3 ou 5 chambres, offrant un confort et une commodité inégalés pour une détente et des loisirs ultimes.Achèvement - 3ème trimestre de 2027.Emplacement et infrastructure à proximité Golf Town est une destination unique qui combine golf et vacances de luxe…