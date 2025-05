Complexe résidentiel New complex of villas with a picturesque view of the jungles close to Lamai Beach, Samui, Thailand

Le nouveau projet exclusif de développement de villa dans le cadre pittoresque de Koh Samui offre une collection limitée de six villas hors plan, chacune méticuleusement conçu pour répondre aux plus hauts niveaux de vie moderne. Chaque villa de The Green Hill Villas est conçue pour maximiser l'espace et la lumière naturelle, créant un environnement de vie harmonieux et accueillant.

L'architecture moderne et les plans ouverts offrent flexibilité et élégance, vous permettant d'adapter votre maison à vos goûts et votre style de vie uniques. Les villas sont équipées de parking souterrain privé, préservant la beauté esthétique de l'espace de vie et assurant la sécurité et la commodité de vos véhicules. Chaque villa est également dotée de son propre puits profond, fournissant une source d'eau fiable et durable.

L'une des caractéristiques marquantes est la vue imprenable sur la jungle que chaque propriété offre. Imaginez vous réveiller à la vue sereine de verdure luxuriante et les sons apaisants de la nature chaque matin. Ils représentent un choix de vie pour ceux qui cherchent le mélange parfait de luxe, de confort et de nature. Que vous cherchiez une résidence permanente, une maison de vacances ou une propriété de location lucrative, ce développement offre une occasion inégalée de posséder un coin de paradis dans l'un des endroits les plus recherchés de Koh Samui.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est nichée dans un endroit calme et serein, à seulement 2 kilomètres de la plage vierge de Lamai.