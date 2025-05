Complexe résidentiel New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand

Villas de luxe à 400 mètres de Bang Por Beach, Samui. La résidence se compose de 29 villas de différentes configurations, il ya des options avec 3-7 chambres. Le design est en parfaite harmonie avec la nature locale et combine une atmosphère tropicale avec une technologie moderne pour vivre confortablement et se détendre. L'infrastructure du complexe comprend des clubs exclusifs, des jardins bien entretenus, une aire de jeux, un court de paddle, un restaurant et un bar, une salle de sport et bien plus encore.

Avantages

Situation pratique - 400 mètres de la plage, l'accessibilité des transports et toute l'infrastructure nécessaire à proximité.

Une combinaison harmonieuse de technologies modernes et d'éléments naturels.

Emplacement et infrastructure à proximité

Bang Por Beach, dans le nord-ouest de Samui, est un tronçon de 4 kilomètres de sable mou et d'eau claire, encadré par les forêts tropicales et le golfe de Thaïlande. Il offre un cadre varié et attrayant avec de nombreux bars, restaurants et options de divertissement. La résidence est située à 400 mètres (4-5 minutes à pied).

Idéalement situé près de la route principale, il offre un accès facile aux transports. A seulement 10 minutes en voiture des écoles internationales, des centres commerciaux, des hôpitaux et d'autres installations clés, cette propriété rare est idéale pour ceux qui apprécient la vie insulaire.