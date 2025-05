Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand

Une superbe collection de villas privées de piscines au sein d'une communauté sécurisée et sécurisée. Situés à quelques minutes des sables blancs et des eaux bleues fraîches de South Chaweng, Coral Cove et Silver Beaches, ces villas offrent une architecture tropicale et contemporaine avec des installations et des finitions de haute qualité. Chaque villa dispose d'une piscine à débordement avec de grandes terrasses, salon extérieur et salle à manger, parking couvert, un jardin tropical.

Niché parmi les collines tropicales luxuriantes de Chaweng Noi, chaque villa est unique

positionné pour capturer la lumière naturelle et les brises de mer, offrant à couper le souffle

panoramas d'un lieu emblématique.

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement est entouré de diverses commodités et attractions, y compris des points de restauration haut, des écoles internationales, et de belles plages, ce qui en fait un choix idéal pour les résidents permanents et les vacanciers.